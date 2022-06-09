الأسير زكريا الزبيدي يخوض إضرابا عن الطعام لليوم الـ4 على التوالي في سجون الاحتلال

قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، ظهر اليوم الخميس " إن الأسير زكريا الزبيدي أحد أبطال نفق جلبوع يخوض إضراباً عن الطعام لليوم الـ4 على التوالي في سجون الاحتلال تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام".

وأوضحت المهجة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الأسير زكريا الزبيدي أحد أبطال نفق جلبوع مضرب عن الطعام لليوم الـ4 على التوالي تضامنًا مع الأسيرين المضربان عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان.

ويواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ99، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس لليوم الـ64، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد رفضت، قبل اربعة أيام، طلب محاميي المعتقلين عواودة وريان بنقلهما إلى المستشفى، رغم خطورة وضعهما الصحي.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أعادت المعتقل عواودة قبل أكثر من 11 أيام مجددا إلى سجن "عيادة الرملة"، رغم وضعه الصحي الخطير جدا، وذلك بعد يوم من قرار المحكمة "العليا" الإسرائيلية بنقله إلى المستشفى بشكل عاجل، نظرا لحالته الصحية الحرجة.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وتتعمد إدارة معتقلات الاحتلال نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

كما يواصل المعتقل ريان، إضرابه عن الطعام لليوم الـ64 على التوالي، في عزله الانفرادي في سجن "عوفر"، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.