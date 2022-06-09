الاحتلال يزعم إصابة أحد المباني في "غلاف غزة" جراء إطلاق طلقات نارية من غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:06 م
09 يونيو 2022
الاحتلال يزعم إصابة أحد المباني في "غلاف غزة" جراء إطلاق طلقات نارية من غزة
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زعمت وسائل إعلام "إسرائيلية"، ظهر اليوم الخميس، أن عدة طلقات نارية  أطلقت من قطاع غزة اصابت مبني داخل مستوطنة نتيف هعسرا بغلاف غزة.

وقالت القناة 13 "الإسرائيلية":" إن مستوطن أصيب بجروح طفيفة جراء إطلاق طلقات نارية من قطاع غزة  أصابت أحد المباني السكنية في مستوطنة نتيف هعسرا بغلاف غزة".

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في تصريح صحفي :""إن طلقات نارية أطلقت من غزة تجاه نتيف هعسراه بالغلاف، دون وقوع إصابات". 

وفيما يلي صور نشرتها  وسائل الإعلام "الإسرائيلية" تزعم أنها للمبني المصاب  داخل مستوطنة "نتيف هعستراة" في غلاف غزة بعدد من الطلقات النارية من قطاع غزة 

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