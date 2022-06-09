بالفيديو "إنسان الغاب" يبث الرعب في قلب شاب إندونيسي.. ما القصة؟

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصرفاً مثيراً قام به إنسان الغاب في حديقة حيوان إندونيسية أثناء تواجد الزوار أمام قفصها.

وفاجأ إنسان الغاب شاباً كان يقف أمام قفصه، حيث مد يده إلى خارج القفص وأمسك بملابسه بكل ما أوتي من قوة، فيما هرع شاب آخر إلى الضحية لمحاولة تخليصه من قبضة الحيوان المفترس لكن دون جدوى.

أصر إنسان الغاب على التمسك بملابس الشاب ثم تطور الأمر إلى أن أمسكت بساقه ليزداد الأمر سوءاً، ورغم صعوبة الموقف إلا أن إنسان الغاب لم يظهر رغبة في افتراس الشاب أو عضه واكتفى بالتشبث به.