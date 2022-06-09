موعد وقفة عرفة 2022- كلمات تهنئة بيوم عرفة 2022، أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ووقفة يوم عرفة 2022 الذي اقترب موعدها، لذا يبحث المسلمون عن موعد وفضل يوم عرفة 2022 و كلمات تهنئة بيوم عرفة 2022، للمسلمين والحجاج ولغير الحاج، لذا يحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر موعد وقفة عرفة 2022، وكلمات تهنئة بيوم عرفة 2022.

موعد وقفة عرفة 2022، وكلمات تهنئة بيوم عرفة 2022

كلمات تهنئة يوم عرفة جميلة ومميزة عن هذا اليوم الذي يفرح فيه المسلمين ويبتهجون ويتبادلون التهاني والتبريكات خاصة وأن عيد الأضحى يصبح قريبًا يفصلنا عنه يومًا واحدًا، وإننا في هذا المقال نورد أجمل الكلمات والعبارات والأدعية عن هذا اليوم المميز لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم كما نستعرض معًا أجمل الأبيات الشعرية عنه وصور التهنئة به.

وقفة عرفات 2022

ويوافق يوم عرفة أو وقفة عرفات 2022 يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويقع جبل عرفة شرق مكة على الطريق الرابط بينها وبين الطائف بحوالي 22 كم، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من مزدلفة.

ويبحث المسلمونن خلال هذه الأيام عن موعد وقفة عرفات 2022، لذا نقدم لكم التفاصيل الكاملة لـ«وقفة عرفات 2022» وباقي الإجازات الرسمية حتى نهاية العام..

موعد وقفة عرفة 2022

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن لقرائها على مدار الساعة، ترصد موعد وقفة عرفات على النحو التالي:

موعد وقفة عرفات 2022

وفق القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن موعد وقفة عرفات سيكون يوم 9 ذو الحجة من عام 1443 الموافق الجمعة 8 يوليو، ليصبح بذلك أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 يوم السبت 9 يوليو المقبل.

وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 4 أيام إذ تبدأ 8 يوليو وتنتهي 12 يوليو 2022، ليتبقى للمواطنين 5 مناسبات رسمية يحق لهم فيها الحصول على إجازة وهم على النحو التالي:

1- إجازة نهاية يونيو الجاري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وتوافق يوم الأربعاء 30 يونيو، والتي جرت العادة أن يتم ترحيلها لتصبح الإجازة يوم الخميس 1 يوليو.

2- وفي 23 يوليو 2022 يحق للعاملين الحصول على إجازة السبت بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

3- وفي يوم السبت 30 يوليو 2022 يحصل المواطنون على إجازة عيد رأس السنة الهجرية الجديدة.

4- وفي 6 أكتوبر تكفل الدولة للمواطنين الحصول على إجازة يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر حيث الاحتفال بعيد القوات المسلحة والمعروف إعلاميا بحرب أكتوبر.

5- وفي نفس الشهر يحصل المواطنون كذلك على إجازة يوم 8 أكتوبر، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

يذكر أن الشيخ أحمد تميم المراغي، ذكر في لقاء سابق مع برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، أن من يريد الحصول على أجر وقفة يوم عرفات يقوم بالإكثار من الذكر والدعاء في هذا اليوم والابتهال إلى الله، موضحًا أن أفضل الأيام هو يوم عرفة، وأفضل الدعاء فيه هو: «لا إلهَ إلاَّ اللَّه وحْدهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ».

كلمات تهنئة بيوم عرفة 2022

أرسل أحر التهاني لأحبابي بمناسبة يوم عرفة ولنتذكر فيه فضل هذا اليوم على هذه الأمة ومنة الله علينا بأن نحسن فيه العمل ونكثر من الصالحات.

قد حل يوم عرفه، وإني فيه أسأل الله لكم الرزق والفرح والسرور من حيث لا تحتسبون، كل عام وأنتم والأمة الإسلامية بألف خير.

مبارك عليكم أحبتي يوم عرفه الذي فيه ندعو الله عز وجل وأنبهكم أن نذكر جميع من نحب لهم الخير في الدعاء، وأن لا تنسونا فيه.

أسابق الناس بتهنئتكم أحبتي بحلول يوم عرفة داعيًا المولى عز وجل أن يرزقنا أجمعين بالفرح في هذا اليوم وفي عيد الاضحى.

مبارك حلول يوم عرفة عليكم جميعًا يا أغلى الناس، وأسأل الله أن يعيده عليكم مرات عديدة وأعوامًا مديدة.

كلمات تهنئة قصيرة بيوم عرفة 2022

عدد من أجمل العبارات التي نرسلها لأغلى الناس تهنئة لهم في يوم عرفة وهو يوم مميز عند المسلمين يحب أحدنا أن يبارك لأحبابه فيه، وهذه أجملها:

اللهم يا مالك الدنيا التي لا تطيب إلا بذكرك ويا مالك الآخرة التي لا تطيب إلا بعفوك ومغفرتك أن تبارك هذا اليوم على أحبتي وأهلي وأصدقائي.

تهنئة خاصة من القلب لجميع الأحباب بمناسبة حلول يوم عرفة أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم يوم عرفة أسأل الله لي ولكم أن يجعلنا ممن عملوا فأحسنوا العمل وأن يتقبل الله منا الصالحات الباقيات.

من الله علينا إذ بلغنا يوم عرفة، فعلينا أحبتي أن نصوم نهاره ونقوم ليله بارك الله بكم، وكل عام وأنتم بخير.

لكم مني أطيب الأمنيات وأغلى التهاني بمناسبة حلول هذا اليوم المبارك يوم عرفه أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بألف خير.