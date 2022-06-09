موعد ارسال رسائل المنحة القطرية شهر يونيو 2022- رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية شهر 6، موعد ارسال رسائل المنحة القطرية لشهر 6 الجاري، أكثر ما يبحث عنه المواطنين في قطاع غزة عبر محركات البحث المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه أهالي قطاع غزة منذ سنوات عدة، فالمستفيدون من الدفعة النقدية القطرية، ينتظرون على أحر من الجمر بدء ارسال رسائل المنحة لهذا الشهر.

موعد صرف المنحة القطرية شهر يونيو 2022

ويبحث المواطنون في هذه الأيام عن موعد ارسال رسائل المنحة القطرية شهر يونيو 2022- رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية شهر 6، فلا موعد محدد لإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار في قطاع غزة، لكن الأمم المتحدة تشرع بإرسال الرسائل في معظم الأشهر بعد منتصف الشهر، ونادرا ما تصرف الدفعة النقدية قبل منتصف الشهر، وعن التأكد عن الموعد المحدد، تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد صرف المنحة القطرية شهر يونيو 2022.





تاريخ صرف 100 دولار شهر 6

الأمم المتحدة هي المشرف الجديد على آلية صرف المنحة القطرية، بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بعدما كانت وزارة التنمية الاجتماعية في القطاع، هي الجهة المخولة بالإشراف على آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار، فهذه التغيرات لا تهم المواطن الفلسطيني بقطاع غزة، بقدر ما يهمه تاريخ صرف 100 دولار شهر 6، فهو بأمس الحاجة إلى أموالها حتى يتمكن من شراء مستلزمات أسرته.





رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية شهر 6

وتم تثبيت المنحة القطرية للمستفيدين على 3:10 شواكل، حتى لو ارتفع سعر الدولار وباتت الـ 100 دولار تصرف مقابل 3:50 شيكل، لأن القرار صدر منذ الشهر الماضي، بأن فارق الصرف ستستفيد منه أسر أخرى، وفق ما أعلنت عنه وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، عبر بيان صدر على لسان وكيلها في القطاع، في حين كانت تصرف قبل عدوان شهر مايو 2021، بعملة الدولار الأمريكي عبر مكاتب البريد، وبعض النقاط المنتشرة في قطاع غزة.

متى موعد صرف الـ 100 دولار عن شهر يونيو

الحصار الإسرائيلي الخانق المتواصل منذ 16 عاما متواصلا، أسفر عنه تسريح مئات الآلاف من العمال نتيجة اغلاق المنشآت الاقتصادية، بفعل منع ادخال المواد الخام اللازمة للصناعة، إضافة إلى منع تصدير المنتجات الفلسطينية من قطاع غزة إلى أسواق الضفة والخارج، هذه القرارات أدت إلى تدمير الاقتصاد في قطاع غزة، وانعدام فرص العمل، وانضمام العمال إلى صفوف البطالة، لهذا باتوا يتساءلون باستمرار عن متى موعد صرف الـ 100 دولار عن شهر يونيو.



