تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة بخط جميل 2022 - أجمل تكبيرات العيد

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2022، يبدأ البحث في محركات البحث عن تكبيرات العيد مكتوبة بخط جميل 2022 لتوزيعها ونشرها للأصدقاء والأحباء، لذا يبحث عنها الكثيرين خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، فهي مناسبة جميلة ومباركة، لتبادل أجمل الرسائل مع الأحباب، فنحرص في فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر تكبيرات العيد مكتوبة بخط جميل 2022 - أجمل تكبيرات العيد، بأشكال عديدة متنوعة ومزخرفة في قمة الروعة مع الخلفيات والصور والرمزيات الجميلة.





تكبيرات العيد مكتوبة بخط جميل

مجموعة من أجمل تكبيرات العيد المكتوبة بخطوط جميلة متنوعة لإرسالها لأغلى الناس واستخدامها كحالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيما يلي:

آ̯͡ل̯͡ل̯͡ہ̯͡ أك̯͡ب̯͡ر̯͡ آ̯͡ل̯͡ل̯͡ہ̯͡ أك̯͡ب̯͡ر̯͡ آ̯͡ل̯͡ل̯͡ہ̯͡ أك̯͡ب̯͡ر̯͡، ل̯͡آ̯͡ غ̯͡ل̯͡ہ̯͡ إل̯͡آ̯͡ آ̯͡ل̯͡ل̯͡ہ̯͡.

آلُِلُِهـ أڪبَرٍ آلُِلُِهـ أڪبَرٍ آلُِلُِهـ أڪبَرٍ، لُِآ غلُِهـ إلُِآ آلُِلُِهـ.

آإللهـ♥̨̥̬̩ أگ♥̨̥̬̩بـ♥̨̥̬̩ر آإللهـ♥̨̥̬̩ أگ♥̨̥̬̩بـ♥̨̥̬̩ر آإللهـ♥̨̥̬̩ أگ♥̨̥̬̩بـ♥̨̥̬̩ر، وللهـ♥̨̥̬̩ آإلحـ♥̨̥̬̩مـ♥̨̥̬̩د.

آلُلُہ أگبرٍ آلُلُہ أگبرٍ آلُلُہ أگبرٍ، ۆلُلُہ آلُحٍمدِ.

مخطوطة تكبيرات العيد مكتوبة بخط جميل 2022

عدد من المخطوطات المميزة والمختلفة والتي تحمل تكبيرات العيد الجميلة التي تطمئن بها النفوس لذكر الله تعالى نجمعها لكم تاليًا:

تكبيرات العيد مكتوبة بخط جميل تكبيرات العيد مكتوبة بخط جميل





تكبيرات الحج مزخرفة 2022

اخترنا لكم مجموعة من تكبيرات الحج بالزخارف الرائعة الجديدة لعام 2022 في قمة الروعة التي يمكن استخدامها كبوستات ومنشورات جميلة ومميزة فيما يلي:

الہلہه أكُہبر كُہبيہرا والہحہمد لہلہه كُہثہيہرا وسہبحہان الہلہه بكُہرة وأصيہلہا.

آلُـِـِِـِِِـِِـِـلُـِـِِـِِِـِِـِـﮩ أكُـُبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌر كُـُبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌيرآ وُآلُـِـِِـِِِـِِـِـحـًـًًـًًًـًًـًـمـْـْْـْڊ لُـِـِِـِِِـِِـِـلُـِـِِـِِِـِِـِـﮩ كُـُثُيرآ وُڛـ,ـبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌحـًـًًـًًًـًًـًـآنـِِـِـ آلُـِـِِـِِِـِِـِـلُـِـِِـِِِـِِـِـﮩ بـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌكُـُرة وُأصُـ,ـيلُـِـِِـِِِـِِـِـآ.

ل̯͡آ̯͡ إل̯͡ہ̯͡ إل̯͡آ̯͡ آ̯͡ل̯͡ل̯͡ہ̯͡ ۆ̯͡ح̯͡د̯͡ہ̯͡ ص̯͡د̯͡ق̯͡ ۆ̯͡ع̯͡د̯͡ہ̯͡ ۆ̯͡ن̯͡ص̯͡ر̯͡ ع̯͡ب̯͡د̯͡ہ̯͡ ۆ̯͡أع̯͡ز̯͡ ج̯͡ن̯͡د̯͡ہ̯͡ ۆ̯͡ہ̯͡ز̯͡م̯͡ آ̯͡ل̯͡أح̯͡ز̯͡آ̯͡ب̯͡ ۆ̯͡ح̯͡د̯͡ہ̯͡.

ل͠آ͠ إل͠ه͠ إل͠آ͠ آ͠ل͠ل͠ه͠ و͠ح͠د͠ه͠ ص͠د͠ق͠ و͠ع͠د͠ه͠ و͠ن͠ص͠ر ع͠ب͠د͠ه͠ و͠أع͠ز͠ ج͠ن͠د͠ه͠ و͠ه͠ز͠م͠ آ͠ل͠أح͠ز͠آ͠ب͠ و͠ح͠د͠ه͠.

تكبيرات الحج بخط جميل تكبيرات العيد مكتوبة بخط جميل

تكبيرات الحج والعيد بالتشكيل

نبحث جميعًا عن تكبيرات الحج والعيد بحث تكون مميزة وجميلة وبخطوط رائعة، لذا فإننا نوفرها لكم فيما يلي مع التشكيل جميلة جدًا كما يلي:

لُآ إلُہ إلُآ آلُلُہ ۆلُآ نعٍبدِ إلُآ إيَآہ مخـلُصيَن لُہ آلُدِيَن ۆلُۆ گرٍہ آلُگآفَرٍۆن.

ل̀́آ̀́ إل̀́ه̀́ إل̀́آ̀́ آ̀́ل̀́ل̀́ه̀́ ۈ̀́ل̀́آ̀́ ن̀́ع̀́ب̀́د̀́ إل̀́آ̀́ إي̀́آ̀́ه̀́ م̀́خ̀́ل̀́ص̀́ي̀́ن̀́ ل̀́ه̀́ آ̀́ل̀́د̀́ي̀́ن̀́ ۈ̀́ل̀́ۈ̀́ ك̀́ر̀́ه̀́ آ̀́ل̀́ك̀́آ̀́ف̀́ر̀́ۈ̀́ن̀́.

آلُِلُِهـم صلُِ عٍلُِﮯ سيدِنآ محٍمدِ وُعٍلُِﮯ آلُِ سيدِنآ محٍمدِ وُعٍلُِﮯ أصحٍآبَ سيدِنآ محٍمدِ وُعٍلُِﮯ أنصآرٍ سيدِنآ محٍمدِ وُعٍلُِﮯ أزْوُآجٍ سيدِنآ محٍمدِ وُعٍلُِﮯ ذَرٍية سيدِنآ محٍمدِ وُسلُِم تسلُِيمًآ ڪثيرٍآ.

آ͠ل͠ل͠ه͠م͠ ص͠ل͠ ع͠ل͠ے͠ س͠ي͠د͠ن͠آ͠ م͠ح͠م͠د͠ و͠ع͠ل͠ے͠ آل͠ س͠ي͠د͠ن͠آ͠ م͠ح͠م͠د͠ و͠ع͠ل͠ے͠ أص͠ح͠آ͠ب͠ س͠ي͠د͠ن͠آ͠ م͠ح͠م͠د͠ و͠ع͠ل͠ے͠ أن͠ص͠آ͠ر س͠ي͠د͠ن͠آ͠ م͠ح͠م͠د͠ و͠ع͠ل͠ے͠ أز͠و͠آ͠ج͠ س͠ي͠د͠ن͠آ͠ م͠ح͠م͠د͠ و͠ع͠ل͠ے͠ ذ͠ري͠ة س͠ي͠د͠ن͠آ͠ م͠ح͠م͠د͠ و͠س͠ل͠م͠ ت͠س͠ل͠ي͠مً͠آ͠ گ͠ث͠ي͠رآ͠.







