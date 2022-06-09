هل مات الرئيس الفلسطيني محمود عباس- حقيقة وفاة محمود عباس

هل مات الرئيس الفلسطيني محمود عباس- سؤال يسأله الكثيرون هذه الأيام بعد الأنباء عن مرض محمود عباس، والذي ناهز الثمانيات من عمره، وبدا على ملامحه المرض، وقلة ظهوره على الإعلام، بالإضافة للخروج بتسجيل صوتي في مؤتمر هام، الأمر الذي وضع افتراضات عديدة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مات، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، إجابة سؤال هل مات الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

هل مات الرئيس الفلسطيني محمود عباس

موت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خبر انتشر على وسائل التواصل والمواقع الإخبارية في الساعات الماضية، مما جعل العديد من الأشخاص في التساؤل حول الحالة الصحة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بعد الأخبار التي انتشرت بقوة في الساعات الماضية، ومن خلال المقال التالي سنتحدث عن الرئيس الفلسطيني.

محمود عباس

محمود عباس وكنيته أبو مازن، من مواليد 15 نوفمبر 1935 ميلاديًا، وهو الرئيس الثاني للسلطة الوطنية الفلسطينية، والذي تولى المنصب منذ 15 يناير 2005، وهو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يزال في المنص على الرغم من انتهاء ولايته بشكل دستوري في 9 يناير 2009، حيث مدد له المجلس المركزي لمنظمة التحرير ولايته الرئاسية من جديد لحين الانتهاء من إجراء انتخابات رئاسية بشكل رسمي في فلسطين، كما يعترف بأهمية التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقد كان أول رئيس وزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بعدما تولى رئاسة الوزراء جامعًا معها وزارة الداخلية في الفترة ما بين مارس إلى سبتمبر 2003، ثم استقال بعدها بسبب خلافات بينه وبين رئيس السلطة في تلك الفترة الرئيس ياسر عرفات حول الصلاحيات التي يتحصل عليها.

بعد ذلك رشح نفسه للمشاركة في انتخابات الرئاسة الفلسطينية 2005، حيث نجح في الفوز في الانتخابات ليكون ثاني رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ إنشائها في عام 1993 ميلاديًا، كما لعب عباس دور هام وبارز في مفاوضات أوسلو في عام 1993، وشارك في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الهامة ومنها اتفاق غزة أريحا واتفاقية باريس 1994.

وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس

نشرت العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية في الساعات الماضية، خبر وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث نفت مصادر رسمية في الحكومة الفلسطينية الأخبار المنتشرة جملة وتفصيلًا مؤكدة أن الرئيس الفلسطيني بصحة جيدة ويمارس مهامه الوظيفية بشكل طبيعي، كما كشف المصدر إن جهات مفلسة سياسيا تحاول نشر الأخبار المفبركة حول صحة الرئيس الفلسطيني من أجل إرباك سكان الضفة وإثارة الجدل والبلبلة على الساحة.

حقيقة وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس

نفى المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، الشائعات التي يتم تداولها بشأن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال القواسمي في تصريح مقتضب، إن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" عارية عن الصحة تمامًا.

وأكد القواسمي أن الرئيس يتمتع بصحة جيدة.

ما هو مرض محمود عباس

يعاني الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من العديد من الأمراض المزمنة والتي تجبره على دخول المستشفى بشكل دوري، من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية من أجل التأكد من صحته بشكل كامل، حيث كانت آخر زيارة له بسبب التهاب في الأذن الوسطى، وقد استمر تواجده في المستشفى حتى حصل على العلاج الكامل.

كم عمر محمود عباس ؟

إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من مواليد 15 نوفمبر 1935 ميلاديًا، حيث يبلغ من العمر 84 عامًا، وهو في منصب رئيس دولة فلسطين منذ عام 2005 ميلاديًا حتى وقتنا الحالي، حيث انتشرت شائعات الوفاة بشكل كبير في الفترة الماضية، وهي الأخبار التي تنتشر ما بين حين والآخر.