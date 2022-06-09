استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في مدينة حلحول شمال الخليل

أعلنت وزارة الصحة، ظهر اليوم الخميس 9/6/2022، استشهاد الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا)، متأثراً بإصابته الحرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول، شمال الخليل.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن الشهيد أبو عيهور أصيب برصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته.

وبينت أن المواجهات مع الاحتلال في بلدة حلول اسفرت عن 3 إصابات بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقلت جميعها إلى مستشفى الأهلي.

وكانت مواجهات قد اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة حلحول، أطلق الجنود خلالها الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة وسط بلدة حلحول، واغلقت الشارع الرئيسي ومنعت حركة المواطنين، وداهمت أحد محلات الصرافة وقامت بإغلاقه.

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