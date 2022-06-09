إصابة خطيرة لشاب برصاص قوات الاحتلال في مدينة حلحول شمال الخليل

أعلنت مصادر طبية اليوم الخميس 9/6/2022 ، عن اصابة شاب بجراح خطيرة جراء مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول شمال الخليل.

وقال الهلال الأحمر انه تم تسجيل 7 إصابات في مدينة حلحول، 4 منها بالرصاص الحي إحداها بجروح خطيرة..

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة وسط بلدة حلحول، واغلقت الشارع الرئيسي ومنعت حركة المواطنين، وداهمت أحد محلات الصرافة وقامت بإغلاقه.

واندلعت إثر ذلك مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.