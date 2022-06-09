طريقة حجز موعد تساهيل 2022- رابط حجز تساهيل مصر vfstasheel.com، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن خطوات حجز موعد تساهل في السعودية ومصر، كما تقدم لكم منصة تساهيل، العديد من الخدمنات منها، طلب تصديق وثائق، وإضافة طلب تصديق عقد تأسيس، وطلب تصديق وكالة إلكترونية، والبحث عن طلب، وحجز موعد جديد، وتعتبر من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتسهيل استقبال الزوار والعائلات ممن لديهم أقارب يقيمون ضمن المملكة، وشركة تساهيل هي إحدى الشركات المعتمدة في جمهورية مصر العربية، حيث تقدم العديد من الخدمات الخاصة بالاستقدام، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم في هذا المقال طريقة حجز موعد تساهيل 2022- رابط حجز تساهيل مصر vfstasheel.com.

طريقة حجز موعد تساهيل 2022- رابط حجز تساهيل مصر vfstasheel.com

كما تقدم لكم منصة تساهيل، العديد من الخدمنات منها، طلب تصديق وثائق، وإضافة طلب تصديق عقد تأسيس، وطلب تصديق وكالة إلكترونية، والبحث عن طلب، وحجز موعد جديد.

نبذة عن تساهيل مصر 2022

تعرف خدمة تساهيل بأنها إحدى الخدمات التي تقدمها شركة تساهيل الموجودة في جمهورية مصر العربية، إذ تسهل هذه الشركة الزيارات العائلية للمقيمين ضمن المملكة العربية السعودية عبر التسجيل في الموقع الرسمي للشركة. تتيح شركة تساهيل للأقارب من الدرجة الأولى كالوالدين والزوجة والأبناء زيارة المملكة بعد الاطلاع على الشروط الخاصة بالزيارة، ثم التقديم إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي.

طريقة حجز موعد تساهيل 2022- رابط حجز تساهيل مصر vfstasheel.com

فروع مكتب تساهيل في مصر

الفرع العنوان

فرع المنيل القاهرة مبنى سرايا الروضة، شارع عبدالعزيز آل سعود

فرع الإسكندرية منطقة سموحة، كوبري 14 مايو

فرع الشيراتون فندق شيراتون هليوبوليس

فرع مرسى مطروح مبنى المهندس جلال، شارع رقم 80

فرع السويس كورنيش السويس الجديد -مول جراند فلوريام

فرع طنطا شارع أبو بكر الصديق وشارع المأمون البحري

فرع بورسعيد الرقابة الإدارية، بورسعيد

فرع سوهاج 33 شارع الجمهورية، سوهاج

فرع المنيا مبنى المهندس سامي، 6 ميدان ناصر

فرع التجمع الخامس 44 مبنى سوميت، شارع التسعين الشمالي

طريقة حجز موعد تساهيل 2022- رابط حجز تساهيل مصر vfstasheel.com

طريقة حجز موعد تساهيل 2022

التوجه إلى الموقع الرسمي لـ تساهيل مصر “من هنا“. تحديد اللغة الرسمية والدولة التي يتبع لها المتقدم. الضغط على أيقونة “حجز موعد” من قائمة الخدمات الأساسية. تحديد الغرض من السفر من الخيارات: هل هذه زيارة أو استقدام؟ اختيار البلد التي يرغب المتقدم زيارتها. تقديم الطلب في إحدى القنصليات. اختيار نوع الخدمة المناسبة: خدمة مميزة VIP . خدمة عادية. قراءة الأحكام والشروط ثم الموافقة عليها. تحديد الفئة المناسبة (عائلة أو شخص). اختيار الموعد المناسب للحجز. إدخال رمز التحقق المرئي أعلى الشاشة. إدخال المعلومات الشخصية الخاصة بالمتقدم والتأكد من صحتها. طباعة جواز السفر صورة واضحة وإرفاقها. طباعة الطلب؛ ثم الضغط على إرسال. إتمام عملية الحجز من خلال التوجه لأقرب مكتب.

الأوراق المطلوبة لحجز موعد تساهيل مصر 2022

حددت شركة تساهيل الأوراق والمستندات المطلوبة لحجز موعد 2022، وهذه المستندات هي:

تعريف بالراتب من قبل الغرفة التجارية في السعودية. نموذج طلب استقدام. صورة عن تذكرة سفر المسافرين. حجز موعد عبر خدمة موقع أبشر على الإنترنت. شهادة دراسية موثقة من السفارة السعودية أو الخارجية المصرية. قسيمة الزواج الموثقة. شهادة الميلاد. دفع المستحقات المالية البالغة 2000 ريال سعودي. صورة من جواز سفر الزوجة في حالة الزواج. رسوم موعد تساهيل مصر

رسوم تساهيل في مصر 2022

حجز موعد تساهيل عادي بقيمة 710 جنيه مصري.

حجز موعد تساهيل مميز VIP بقيمة 1210 جنيه مصري.

VIP كم مدة تأشيرة الزيارة الشخصية من تساهيل

تصل مدة تأشيرة الزيارة الشخصية من تساهيل إلى ثلاثة أشهر تجدد كل شهر كحد أقصى، وذلك لمدة خمسة أشهر فقط، حيث أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن زيارة العائلات من مصر متاحة حاليًا، وذلك بعد الإعلان عن عدد من القرارات الجديدة المتعلقة بفايروس كورونا، كما تصل مُدة التأشيرة ضمن المملكة للشخص المقيم إلى ستة أشهر فقط.

طريقة حجز موعد تساهيل 2022- رابط حجز تساهيل مصر vfstasheel.com

خطوات حجز موعد تساهيل بالتليفون

إدخال رقم الهاتف الموحد لشركة تساهيل.

الاتصال على الرقم 01150115104

الانتظار قليلًا ليتم الرد على المكالمة من موظف الشركة.

إعطاء الموظف جميع التفاصيل المتعلقة بعملية حجز الموعد.

تأكيد عملية الحجز.

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