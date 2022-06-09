كم لتر بنزين في برميل النفط الواحد- ما هي وحدة البرميل، حيث لاحظ فريقنا زيادة التساؤلات حول كم لتر بنزين في برميل النفط الواحد- ما هي وحدة البرميل، حيث يعتبر النفط من أهم الموارد الطبيعية استخدامًا في حياتنا العامة، والتي يحتاج لها الإنسان من أجل إتمام الكثير من المهام اليومية، والتي تساعد على تطوير الحياة البشرية في جميع المستويات، حيث يعد النفط من أساسيات الحياة العامة والتي ساعدت بشكل كبير في تطوير الحياة إلى الأفضل، لذلك قرر موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم كم لتر بنزين في برميل النفط الواحد- ما هي وحدة البرميل.

كم لتر بنزين في برميل النفط الواحد- ما هي وحدة البرميل

ويحتوي برميل النفط على 73.25 لتر من البنزين، حيث إن النفط عبارة عن نباتات وحيوانات ماتت من مئات بل ملايين السنين ودفنت وتحللت ثم ترسبت، وتعرضت إلى الكثير من الضغط والحرارة لفترة زمنية طويلة جدًا، حتى تحولت بشكل مباشر إلى نفط، ويتواجد الكثير من النباتات والطحالب التي عاشت في البحار والأماكن الضحلة ثم ماتت وغرقت، واختلطت مع رواسب أخرى، واستمرت لملايين السنين والتي أصبحت وقود أحفوري، حيث يستخدم ذلك البترول في صناعة البنزين والعديد من المنتجات الأخرى من مشتقات النفط، ويتم استخدام البنزين من أجل الحصول على الطاقة اللازمة بهدف تشغيل الآلات وغيرها.[1]

كم لتر في برميل النفط

إن برميل واحد من النفط الخام يساوي 159 لترًا من النفط، والذي يمكن أن ينتج عن برميل النفط الواحد الخام وذلك عند تكريره الكثير من المنتجات البترولية مثل “البنزين والأسفلت وغاز البروبان”، كما إن عملية التكرير تعمل على فصل الهيدروكربونات المختلفة بطرقة مختلفة، ويكون حجم المنتجات النهائية من البرميل أكبر من حجم النفط الخام الأولى، حيث يمكن الحصول على 170 لتر من المنتجات البترولية المكررة من 159 لترًا من النفط، ويمكن استخراج المنتجات التالية:

• السولار: 38 لتراً.

• مخلفات التقطير: 4.70 لتر.

• وقود الطائرات: 14.80 لتر.

• بنزين: 73.25 لتر.

• غاز: 6.51 لتر.

• زيت الوقود الثقيل: 6.35 لتر.

• منتجات أخرى: 25.73 لتر.

نبذة عن وحدة البرميل ويكيبيديا

إن وحدة البرميل، هي أحد الوحدات المستخدمة من أجل قياس حجم النفط، ويزن برميل النفط الواحد 42 جالون أمريكي، حيث شهدت وحدة البمريل استخدام كبير في صناعة النفط على مستوى العالم، حتى أصبحت في وقتنا الحالي المعيار الأفضل من أجل قياس حجم النفط الخام، كما يحتوى البرميل الواحد على 159 لتر من النفط الخام من المنتجات البترولية المختلفة، كما تستخدم الوحدة لقياس المواد السائلة أو الجافة مثل الخضروات وغيرها من الاستخدامات.

كم كيلو برميل النفط؟

إن برميل النفط يزن حوالي 42 جالون أمريكي، والذي يزن حوالي 300 رطل أو ما يقرب من 136 كيلو جرام من النفط، حيث إن برميل النفط بشكل عام ثقيل للغاية، نظرًا لان النفط الخام المحلي يزن ما يقرب من 7.21 رطل للجالون الوحد، والذي يعد قدر كبير من الطاقة.

كم متر مكعب في برميل البترول؟

برميل النفط الأمريكي يضم حوالي 42 جالون أمريكي والذي يضم 6.68 متر مكعب من البترول، حيث يعادل كل جالون واحد ما يقرب من 0.16 متر مكعب، وفيما يلي عدد المترات المكعبة في براميل النفط المتداولة عالميًا:

• برميل بترول أمريكي سعة 40 جالونًا: 6.3595 متر مكعب.

• برميل بترول أمريكي سعة 45 جالونًا: 7.1544 متر مكعب.

• برميل بترول أمريكي سعة 50 جالونًا: 7.9494 متر مكعب.

• برميل بترول أمريكي سعة 55 جالونًا: 8.7443 متر مكعب.

• برميل بترول أمريكي سعة 60 جالونًا: 9.5392 متر مكعب