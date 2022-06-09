أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 9-6-2022 ، استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 1003 جنيهات، في حين سجل عيار «24» نحو 1146 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 860 جنيهًا, أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 9-6-2022

فيما بلغ سعر الذهب عيار «14» نحو 669 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 8024 جنيهًا، والأوقية سجلت 1855 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 9-6-2022

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و100 جنيه قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار «21» من 1063 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» إلى نحو 920 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 729 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 9-6-2022

سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 18.64 جنيه للشراء و18.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي مستوى 18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.68 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مستوى 18.67 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار داخل بنك مصر اليوم مستويات 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم نحو 18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.