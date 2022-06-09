مباراة منتخب مصر ضد اثيوبيا اليوم في كأس الأمم الافريقية اليوم الخميس 9/6/2022 ، تتجه الانظار اليوم الخميس الي ستاد بينجو بمالاوى في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، لمتابعة مباراة منتخب مصر ضد اثيوبيا اليوم في كأس الأمم الافريقية ، حيث يخوض المنتخب المصري المباراة على أمل الحصول على درجات المبارة كاملة وخاصة ان مباراة الذهاب كانت بتوقيع مصطفى محمد في ستاد القاهرة الدولي، وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" تتابع مباراة اليوم بين منتخب مصر ضد اثيوبيا اليوم في كأس الأمم الافريقية اليوم الخميس 9/6/2022 .

مباراة منتخب مصر ضد اثيوبيا اليوم في كأس الأمم الافريقية

منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، يقود مباراة اليوم الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الافريقية أمام إثيوبيا على ستاد بينجو بمالاوى في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى لاعبو المنتخب المصرى للفوز على إثيوبيا لتحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة حيث حقق منتخب الفراعنة الفوز في الجولة الأولى أمام غينيا بهدف مقابل لاشئ أحرازه مصطفى محمد في اللقاء الذى جمعهم على ستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة مصر واثيوبيا –بث مباشر

ويتصدر منتخب المصرى المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط و يأتى منتخب مالاوى بالمركز الثانى بنفس عدد النقاط عقب الفوز على إثيوبيا في الجولة الأولى، و يحتل منتخب غينيا المركز الثالث و مالاوى بالمركز الرابع بدون رصيد من النقاط .

إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر يعمل على وضع التشكيل الأمثل للفراعنة في ظل الغيابات التي يعانى منها الفراعنة خلال الفترة الحالية حيث يغيب 6 لاعبين من العناصر الأساسية في مقدمتهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى و قائد المنتخب عقب الإصابة بشد في العضلات عقب مواجهة منتخب غينيا و محمو حسن " تريزجية " و محمد الننى و أحمد حجازى و ياسر إبراهيم و محمد عبد المنعم .

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قرر أستدعاء الثنائى أحمد رفعت صانع العاب فريق فيوتشر و باهر المحمدى مدافع فريق الاسماعيلى لمعسكر المنتخب لتعويض الغيابات أمام إثيوبيا .

مباراة مصر واثيوبيا اليوم الخميس

ومن المتوقع أن يخوض إيهاب جلال المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى و عمر جابر و محمود " الونش " و محمود علاء و كريم حافظ في خط الدفاع و عمرو السولية و حمدى فتحى و أحمد سيد " زيزو " و أمام عاشور في خط الوسط و في الهجوم مصطفى محمد و عمر مرموش.

بث مباشر –مباراة مصر واثيوبيا كأس الامم الافريقية

و فى المقابل اعلن وبيتو أباتي المدير الفني للمنتخب الإثيوبي حالة التاهب لمواجهة الفراعنة وتحفيز لاعبيه ، حيث ضم 25 لاعبًا، في معسكر مغلق استعدادا للمواجهة بينهم محترف وحيد وهو شيميلس بيكيلي المحترف بصفوف نادي الجونة في الدوري المصري .

والتشكيل المتوقع للفريق الاثيوبى يضم كلا من : فاسيل جيبريميشيل ( حارس مرمى بحر دار سيتي ) و بيريكيت أماري (البن الإثيوبي) و داجيم تيفيرا (هاواسا سيتي) و سعيد هابتامو (ويلكايت سيتي).

الدفاع: أسرات تونخو (البن الإثيوبي) – رمضان يوسف (ويلكايت سيتي) – هينوك أدوجنا (سان جورج) – سليمان حميد (سان جورج) – بيرهانو بيكلي (هدية حوسانا) – ميجنوت ديبيبي (سان جورج) – جيت جاتكوت (بن سيديما) – ميليون سولومون (أداما سيتي).

الوسط: أمانويل يوهانيس (البن الإثيوبي) – جاتوش بانوم (سان حورج) – سورافيل داجنايشو (فيصل كيمانا) – بيزابيه ميليو (فيصل كيمانا) – ونديماجيجن هايلو (هاواسا سيتي) – شيميلس بيكلي (الجونة).

الهجوم: إيمانويل جيبريميشيل (سان جورج) – شيرينيت جوجسا (سان جورج) – داوا هوتيسا (أداما سيتي) – بيريكيت ديستا (فيصل كيمانا) – أبو بكر ناصر (البن الإثيوبي) – يجيزو بوجالي (بن سيديما) – هابتامو تاديسي (هدية حوسانا).

كأس الأمم الافريقية –مباراة مصر واثيوبيا

ويعد منتخب إثيوبيا هو ثاني أكثر منتخب استقبل أهدافا من منتخب مصر برصيد 56 هدفا بالتساوي مع المنتخب الليبي، خلف المتصدر السودان صاحب أكثر منتخب استقبالا للأهداف برصيد 65 هدفا