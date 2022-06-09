الفائض التجاري للصين يصعد إلى 79 مليار دولار خلال مايو الماضي

صعد الفائض التجاري للصين في مايو/ آيار الماضي إلى حوالي 79 مليار دولار، بزيادة 54% مقارنة مع شهر ابريل/ نيسان السابق له، جراء ارتفاع الصادرات بوتيرة اعلى من الواردات.

وأظهرت بيانات للإدارة العامة للجمارك الصينية، صدرت اليوم الخميس 9 يونيو، أن البلاد سجلت فائضاً في ميزانها التجاري بمقدار 78.76 مليار دولار في أيار، بأكثر من توقعات مراكز البحث والتحليل بفائض 58 مليار دولار، وبزيادة 27.64 مليار دولار عن الفائض المسجل في ابريل 2022.

وبحسب البيانات الجديدة، زادت صادرات الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في ايار بنسبة 16.9%، على أساس سنوي (مقارنة مع مايو 2021)، بأكثر من ضعفي التقديرات (8%)، وبعد زيادة سنوية بنسبة 3.9% في ابريل.

في المقابل، زادت واردات الصين في أيار بنسبة 4.1%، بأكثر من ضعف المتوقع (2%) أيضاً.

وفي ابريل الماضي، لم تسجل الواردات أي تغيير يذكر عن مستواها في مارس/ آذار السابق له.

هذا، ويعكس الارتفاع الكبير في الفائض التجاري للصين في أيار، وهو الأعلى منذ شباط الماضي، رفع القيود المرتبطة بجائحة "كورونا"، خاصة في شنغهاي العاصمة الاقتصادية والتجارية للبلاد، وأيضا في منطقة العاصمة بكين.