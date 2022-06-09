"الحر" يضرب أسعار الخضروات في غزة.. وانخفاض على سعر "الدجاج" قريباً!

شهدت أسعار الخضروات الرئيسية في أسواق قطاع غزة، انخفاضاً ملحوظاً خلال شهر يونيو الجاري 2022، إذ وصل سعر كيلو البندورة 2 شيكل، بينما انخفض سعر كيلو البصل لـ 1.5 شيكل، وتراجع سعر كيلو البطاطا إلى 1 شيكل، ونزل سعر كيلو الباذنجان والليمون إلى 1.5 شيكل، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك، بينما يعود بالسلب على المُزارع، لأنّ منتوجاته قد تُباع بأقل من سعر التكلفة، ومن جهة أخرى توقعت نقابة مربي الدجاج والثروة الحيوانية انخفاض سعر الدجاج اللاحم خلال الأيام المقبلة إلى 10 شواكل، نتيجة لزيادة العرض وانخفاض الطلب.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة في غزة م. أدهم البسيوني، أرجع أسباب انخفاض أسعار الخضروات إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تدفع إلى تسريع عملية نضج الثمار وعرضها في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى زيادة عرض المنتجات مقابل انخفاض في الطلب عليها، مستبعدا أن تعود إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الأجواء الحارة.

وأشار م.البسيوني في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى أن فترة ما بين عيدي الفطر والأضحى، تنخفض عملية الإقبال على معظم السلع والمنتجات، بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، الذين أنفقوا أموالهم في شراء مستلزمات عيد الفطر، وصولاً إلى التحضيرات لاستقبال الأضحى.

وأوضح، أن عملية تسويق الخضروات من غزة إلى الضفة و"إسرائيل"، والخارج لاتزال مستمرة، ولا يوجد أي إشكاليات أو معيقات تتعلق بهذا الملف، مبيناً أن الوزارة لديها خطة لتنظيم الأراضي المزروعة حتى تتناسب عملية العرض مع الطلب.

الدجاج

وفي سياق متصل، توقع رئيس نقابة مربي الدجاج والثروة الحيوانية مروان الحلو، أن ينخفض سعر كيلو الدجاج اللاحم إلى 10 شواكل للمستهلك خلال الأيام المقبلة، عازياً ذلك إلى كميات الإنتاج الكبيرة المنتظر عرضها في السوق نهاية شهر يونيو الجاري.

وأوضح الحلو في مقابلة مع وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن المُزارع سيضطر إلى بيع كيلو الدجاج بسعر التكلفة، لأن تكاليف تربيته مكلفة جداً هذه الفترة، ابتداء بالارتفاع الجنوبي على سعر طن العلف الذي وصل إلى 3400 شيكل، بعد أن كان يُباع بـ 2400 قبل 10 شهور، إضافة إلى أن سعر "الصوص" بعمر يوم واحد يُباع بـ شواكل، ناهيك عن وسائل التدفئة وغيرها.

وناشد رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة، لتحديد تسعيرة لأسعار الأعلاف المستوردة، ومعاملتها كالسلع الأساسية مثل السكر والأرز وغيرها، وألا يتركها في أيدي شركات توريد الأعلاف، مشيراً إلى أن القطاع يستورد نحو 20 ألف طن من الأعلاف شهرياً.

وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت أسعار الدجاج والخضروات ارتفاعا كبيراً، وهو ما أثار غضب واستياء المواطنين في قطاع غزة، بسبب قفز الأسعار عن قدرتهم الشرائية.