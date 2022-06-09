دخل المعتقل وعمره 14 عاماً ..الأسير معاوية علقم على موعد مع الحرية اليوم

قال نادي الأسير الفلسطيني: "إن من المتوقع أن تفرج سلطات الاحتلال اليوم الخميس، عن الأسير معاوية علقم (20 عاماً) من مخيم شعفاط - القدس، بعد أن أمضى ما يقارب الـ7 سنوات في سجون الاحتلال".

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير علقم اُعتقل في عام 2015، وهو قاصر في عمر الـ14 عاماً، هو وابن عمه علي والذي أصيب بجروحٍ خطيرة، ورغم صغر سنهما ألا أنهما تعرضا لتحقيقٍ قاسٍ وطويل، على أن يتم لاحقاً الحكم على معاوية بالسجن لمدة ما يقارب الـ7 السنوات إضافة لغرامةٍ مالية بقيمة 26 ألف شيقل.

يذكر أن الأسير معاوية سيتم الإفراج عنه من سجن "النقب الصحراوي"