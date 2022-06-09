دعم الصحفيين تستنكر اعتداء أجهزة أمن نابلس على الصحفي "جعار"

استنكرت لجنة دعم الصحفيين اليوم الخميس 9/6/2022، بشدة قيام عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في نابلس، بالاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين خلال تأديتهم مهامهم المهنية والعملية.

ونددت اللجنة في بيان لها، باستهداف عناصر القوى الأمنية، على الصحفيين خلال تغطيتهم مؤتمر صحفي للكتلة الاسلامية أمام جامعة النجاح بنابلس.

وقالت لجنة دعم الصحفيين:"إن الأجهزة الأمنية اعتدت بالضرب المبرح على مصور جي ميديا ليث جعار وحطمت كاميرته بالكامل أثناء عمله المهني. "

وقال المصور الصحافي ليث جعار في افادة للجنة دعم الصحفيين :" إن عناصر بزي مدني يتبعون للأجهزة الأمنية الفلسطينية ضربوني وكسروا كاميرتي، أثناء تغطيتي اعتصام للكتلة الإسلامية، ثم لاحقتني سيارتان تابعتان للأمن داخل نابلس، وأجبروني على الخروج منها، كما أبلغوا الصحافيين بمنع تغطية الوقفة"

وأضافت اللجنة:"إن تلك الاعتداءات تُمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الصحفيين والإعلاميين والحريات المكفولة بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ."

ووثقت لجنة دعم الصحفيين أكثر من 24 انتهاكا ضد الصحفيين من قبل جهات فلسطينية منذ بداية العام الحالي2022م.

ودعت إلى وجوب مساءلة ومحاسبة كافة عناصر الامن الذين قاموا بالاعتداء على الطواقم الصحفية، وضرورة احترام عمل الصحفيين الفلسطينيين وفقا ما نصت عليه كافة المواثيق والاعراف الدولية .