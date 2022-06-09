ما هو نظام "البابل شيت" الذي ستتبعه مصر لتصحيح امتحانات الثانوية العامة

تواصل وزارة التربية والتعليم الفنى الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 20 يونيو الجارى، موضحة أن الامتحانات ستعقد فى المدارس بلجان مؤمنة وتحت مراقبة الملاحظين والمراقبين، ولا تتم إلكترونيا كما يعتقد البعض من أولياء الأمور، موضحة أن الاختبارات تعقد وفق التقييم الجديد "أسئلة تقيس الفهم وبنظام الأوبن بوك"، قائلة: "مجال المفاهيم هو بديل الكتاب والتابلت يستطيع الطالب من خلاله الوصول إلى القواعد والمفاهيم العلمية التى يحتاجها للإجابة عن الأسئلة".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الأسئلة تم وضعها من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وجميعها أسئلة اختيار من متعدد لا توجد أى أسئلة مقالية فى امتحانات الثانوية العامة، مشددة على أن الاستقرار على أن تكون الأسئلة اختيار من متعدد وليست مقالية لتسهيل التصحيح الإلكترونى لكراسة البابل شيت دون تدخل أى عنصر بشرى.

وشددت الوزارة على أن هناك ضوابط صارمة لتصحيح كراسات الإجابة للطلاب تضمن عدم تبديل أى ورقة إجابة، حيث يتم التصحيح وفق نماذج البابل شيت وكراسات الأسئلة من خلال الماسح الضوئى، موضحة أن التصحيح الإلكترونى له مميزات كثيرة أبرزها الدقة فى التصحيح وحصول كل طالب على درجته التى يستحقها.

وأوضحت الوزارة أن أسئلة الامتحانات مؤمنة بالكامل وستكون امتحانات بلا أى تسريب نهائى، حيث أن هناك جهات كثيرة فى الدولة مسئولة عن تأمين الأسئلة منذ بداية وضعها وطباعتها حتى وصولها إلى الطلاب داخل اللجان، مشددة على أنه بعد وصول الأسئلة إلى اللجنة أصبحت الأسئلة مسئولية رئيس اللجنة والمراقبين ثم تصبح مسئولية الملاحظ بعد تسليم نموذج الأسئلة إلى الطلاب، ومن ثم الوزارة قادرة على تأمين الأسئلة حتى وصولها للطلاب، وهناك إجراءات رادعة لأى طالب يقوم بتصوير الأسئلة أو الأجوبة ونشرها على صفحات الغش أو قيامه بالغش داخل اللجنة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة 2022 يكون باللغتين العربية والإنجليزية، موضحة أن توزيع البابل شيت يكون باللغة المطابقة للامتحان، لافتة إلى أنه تم توفير فيديوهات لتدريب الطلاب على البابل شيت، كما تم توفير ملازم للغة الثانية بخلاف اللغة الفرنسية كمجلدات مفاهيم.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن مطالب البعض بعقد امتحانات الثانوية العامة فى المواد غير المضافة للمجموع من المنزل فقد تم هذا الإجراء وقت جائحة كورونا وتم الحل الجماعى لهذه الأسئلة وفقدت مصداقيتها، ولذلك سوف تتم الامتحانات هذه العام فى لجان مؤمنة داخل المدارس وفقا للجدول المعلن لطلاب المدارس الحكومية والدولية، والتى تبدأ 20 يونيو.

فيما وجهت مصادر مسئولة بالوزارة رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلة: "يجب على الطلاب التركيز فى المراجعة بشكل يحقق نواتج التعلم الحقيقة حتى يستطيع التعامل مع الأسئلة والإجابة عنها"، متابعة: "كل الضوابط والإجراءات الخاصة بكتابة البيانات على البابل شيت أو عقد الامتحانات فى المدارس لا تهم الطالب فى شيء، والأفضل لهم فى هذه الفترة التركيز على المراجعة بشكل يخدم نوعية الأسئلة التى تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق، حتى يصل الطالب إلى هدفه فى الالتحاق بالكلية التى يحلم بها".