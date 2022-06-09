"انتهيت.. هذه هي النهاية".. كلمات عباس الغاضبة خلال مكالمته مع وبلينكن

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي: "إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كان غاضباً ومحبطاً في أعقاب المكالمة الهاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن".

وذكر الموقع الأمريكي، أن عباس كان محبط وغاضب من سياسة الولايات المتحدة بشأن الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني وما يراه تخلف إدارة بايدن عن الوعود التي قدمتها له سرا وعلانية.

وقال عباس لبلينكن، وفقا لمصدر مطلع على المكالمة بينهما للصحيفة: "انتهيت.. هذه هي النهاية".

وأشار المصدر إلى أن عباس أبلغ بلينكن أيضا أنه إذا لم يتغير الوضع، فإن الأوضاع قد تتجه إلى التصعيد.

وذكّر عباس، بلينكن، خلال المكالمة، بالوعود الأمريكية بافتتاح القنصلية الأمريكية في القدس التي أغلقتها إدارة ترامب.

ووفقا للموقع؛ تحاول إدارة بايدن التوصل إلى نتائج ملموسة مع الفلسطينيين قبل زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط المقرر إجراؤها في منتصف يوليو من أجل طمأنتهم والتأكد من نجاح الزيارة.