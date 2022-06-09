كولاجين طبيعي لشد البشرة في المنزل ! كيفية تحضير كولاجين طبيعي للبشرة في المنزل بالخطوات يساعدك على الإبتعاد عن عمليات التجميل والحقن التي قد تسبب أضرارا للبشرة. الكولاجين من المواد الطبيعية في الجسم التي تعمل على الحفاظ على شباب البشرة ونضارتها وتقلل من وجود التجاعيد. يمكنك شراء كريمات الكولاجين التي تساعد في تعزيز جمال بشرتك، أما الكولاجين الطبيعي فهو الحل الأنسب للمرأة للحصول على بشرة مشدودة وشبابية عن طريق تطبيق خلطات طبيعية، فإليك كيفية صنع كولاجين طبيعي للبشرة في المنزل بالخطوات.

كيفية صنع كولاجين طبيعي للبشرة في المنزل بالخطوات

صنع كولاجين طبيعي للبشرة من الكيوي والسكر

يعمل على تقشير البشرة وشد الجلد. فالكيوي فاكهة غنية بفيتامين سي ورائعة لتحفيز إنتاج الكولاجين بينما يساعد السكر على تقشير البشرة برفق وإزالة خلايا الجلد الميتة.

إمزجي حبة كيوي مقشرة ومهروسة مع 3 ملاعق كبيرة من السكر، ثم طبقي المزيج على وجهك على شكل حركات دائرية واتركي المزيج لمدة 30 دقيقة ثم أشطفي وجهك بالماء، وتمتعي ببشرة نضرة مع إعادة تكرار هذه العملية عدة مرات في الأسبوع.

كولاجين الخوخ مع الزبادي

تحضير كولاجين طبيعي للبشرة في المنزل عملية سهلة تشمل خلط بعض المكونات الطبيعية مع بعضها وتطبيقها على البشرة ومن ضمنها وصفة الخوخ و الزبادي وذلك لأن الخوخ واحد من أهم الفواكه الطبيعية التي تعمل على شد البشرة وتقليل التجاعيد لإحتوائه على فيتامين سي وتنشيطه لمادة الكولاجين، أما الزبادي فهو غني بالبروتين، ويجعل بشرتك نضرة ومنتعشة.

قومي بتقشير وهرس حبة خوخ مع 3 ملاعق كبيرة من الزبادي، ثم وزعي المزيج على بشرتك النظيفة واتركيه لمدة 20 دقيقة، بعدها أشطفي وجهك بالماء الدافئ وتمتعي ببشرة مشدودة رائعة.

كولاجين الشوفان مع العسل

صنع كولاجين طبيعي للبشرة يجعل بشرتك أكثر نضارة وإشراق. فماسك العسل والشوفان رائع لشد البشرة وحمايتها من التجاعيد. الشوفان يعد من المواد الطبيعية يساعد على شد البشرة وتخفيف التجاعيد خاصة حول العينين والفم، أما العسل فهو مرطب للبشرة يساعد على إبقار البشرة مرنة وبالتالي أقل تجاعيد تظهر عليها.

اخلطي ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقتين صغيرتين من الشوفان المطحون، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من القرفة والقهوة، ووزعي الالخليط على وجهك بالكامل واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها إغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم بالماء البارد وتمتعي ببشرة فاتحة ومشدودة.

نذكرك دائماً بضرورة تجربة هذه الوصفات على جزء من جلد يدك الداخلي عند المعصم قبل إستخدامها على كافة بشرتك مباشرة، تجنباً لتحسس الجلد عند البعض على المكونات المذكورة.