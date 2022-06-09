كيف أحصل على تأشيرة طالب في الإمارات- رابط التقديم للحصول على تأشيرة طالب في الامارات، وهنا في هذا المقال يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن شروط التقديم لتأشيرة طالب في الامارات، حيث كانت الامارات في القدم تعتمد على الكُتاب في التسجيل لتأشيرة الطالب في الامارات، إلى أنه في الوقت الحاضر ومعمع التطور التي شهدتهُ الدولة أصبح هناك اهتمام كبير في تطوير الخطة التعليمية للقضاء على محو الأمية حتى أصبحت في المراكز المُتقدمة في نظام التعليم العالي عالميًا، وأتاحت الفرصة من خلال توفير تأشيرات دراسية للطلاب الدوليين، كما سنقدم لكم ما الأوراق المطلوبة للحصول تأشيرة طالب في الإمارات، لذلك سنقدم لكم كيف أحصل على تأشيرة طالب في الإمارات- رابط التقديم للحصول على تأشيرة طالب في الامارات.

كيف أحصل على تأشيرة طالب في الإمارات- رابط التقديم للحصول على تأشيرة طالب في الامارات

شروط الأهلية لتأشيرة لمدة خمس سنوات

في 24 نوفمبر 2018، اعتمدت حكومة الإمارات قراراً يمنح تأشيرة طويلة الأمد لمدة 5 سنوات للطلاب المتفوقين.

طلاب المدارس: أن يتخرج الطالب من الثانوية العامة بتقدير امتياز، أي ما يمثل معدل 95% على الأقل في الثانوية العامة في المدارس الحكومية أو الخاصة.

طلاب الجامعات: أن يحصل الطالب المتخرج على تقدير امتياز، أي ما يمثل معدل 3.75 GPA على الأقل عند التخرج من الجامعات المتواجدة داخل الدولة أو خارجها.

تشمل المزايا الممنوحة للطلاب المتفوقين إلى أسرهم أيضاً.

شروط تأشيرة الطالب في الامارات

خطاب قبول رسمي من إحدى الجامعات المعتمدة في دولة الإمارات، إذا كان الطالب مُستجداً، وشهادة استمرارية في الدراسة للطلبة القدامى اجتياز اختبار اللياقة الطبية من إحدى المراكز الطبية الحكومية في دولة الإمارات كفيل لتأشيرة الطالب، إما الجامعة نفسها أو أحد الوالدين أو أحد الأقارب الموافقة النهائية على طلب التأشيرة من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (الجهة المعنية بشؤون الفيز والتأشيرات في دولة الإمارات).

كيف أحصل على تأشيرة طالب في الإمارات- رابط التقديم للحصول على تأشيرة طالب في الامارات

شروط الحصول على تأشيرة طالب في الإمارات

• الحصول على مجموع 95% لطلاب الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية أو الخاصة. • أما الطلاب الجامعيين يجب الحصول على تقدير امتياز، أي نسبة تُعادل 3.75 كحد أدنى، سواء الطلاب الإماراتيين أو الدوليين. • اجتياز اختبار اللياقة الطبية من المراكز الإماراتية الحكومية. • للطلاب المُستجدة لابُد من الموافقة على طلب الدراسة في الجامعة الإماراتية المُرادة. • وجود كفيل للطالب من الجامعة أو أحد الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية. • تقديم شهادة استمرارية من الجامعة للطلاب القُدامى. • أن يكون عُمر الطالب فوق 18. • يجب أن يحصل على تقرير موافقة رسمي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارات.

ما الأوراق المطلوبة للحصول تأشيرة طالب في الإمارات

بعد استيفاء كافة شروط الحصول على تأشيرة طالب في الإمارات يتعين على الطالب توفير بعض الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على الموافقة، وذلك في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب “الجهة المعنية لاستخراج التأشيرات في الإمارات”، وهي كالآتي:

• تقديم شهادة التفوق في اختبار اللياقة الطبية بعد الختم الحكومي.

• توفير البطاقة الشخصية “على أن تكون سارية”.

• تقديم شهادة اجتياز المراحل التعليمية السابقة في الجهة التعليمية الحكومية أو الخاصة.

• كذلك تقديم البطاقة الشخصية للكفيل.

• دفع الرسوم المُحددة للإقامة.

• تقديم شهادة القبول من الجامعة سواء المستجدين أو الطُلاب القُدامى.

الجدير بالذكر أن الأوراق تختلف من دولة إلى أخرى، لذا على الطالب التواصل مع السفارة الإماراتية في الدولة التي يعيش فيها.

المدة الزمنية لتأشيرة إقامة الطالب في الإمارات 2022

تختلف مُدة تأشيرة إقامة الطالب في الإمارات وفقًا لمجموعه الدراسي، حيث إن الطلاب المتفوقين يمنحون مُدة إقامة لخمسة أعوام، أما الطلاب العامة يُمنحون تأشيرة لمُدة عام قابلة للتجديد من الطالب أو إحدى ذويه، وذلك بعد الحصول على الموافقة من الجامعة التابع لها.

تأشيرة طالب في الإمارات من ذويهم 2022

تسمح الحكومة الإماراتية بحصول أولياء الأمور المُقيمين باستخراج تأشيرة للطلاب الوافدين لِما فوق 18 عام، ولكن لمُدة عام تُجدد لعام إضافي بعد انتهائها، وتصل رسوم الإقامة للعام 100 درهم مُسددة كُل عام عند التجديد.

كيف أتواصل مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الامارات 2022

تسهيلًا على الطُلاب قامت الجهة الخاصة بالتأشيرات بالدولة بتوفير بعض الأرقام للتواصل على مدار 24 ساعة، وساعات للتواصل عبر الرسائل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً من الأحد إلى الخميس، وهي كالتالي:

الرقم الدولي: 97143139999

الرقم المجاني: 8005111

الفاكس: 97141111105

صندوق البريد: 4333

البريد الإلكتروني: [email protected]

رابط التقديم للحصول على تأشيرة طالب في الامارات 2022

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