طريقة التسجيل في منصة اعتماد رواتب الموظفين- رابط الدخول إلى منصة etimad، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن منصة اعتماد والتي أطلقتها وزارة المالية السعودية لأجل تحسين مستوى الشفافية وتسريع الإجراءات المالية للعمال والموظفين، بعد تعقيدات وأخطاء ظهرت لسنواتٍ عديدة، ولكن من أجل التعامُل عبر تلك المنصة لابُد من توافر بعض الشروط وتطبيق الخطوات اللازمة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم طريقة التسجيل في منصة اعتماد رواتب الموظفين- رابط الدخول إلى منصة etimad.

طريقة التسجيل في منصة اعتماد رواتب الموظفين- رابط الدخول إلى منصة etimad

وتتطلع السعودية دائمًا نحو الأفضل في كافة المجالات، وتسعى لتحقيق الرفاهية لمواطنيها، ورفع شأنهُم وتحقيق حياة كريمة لجميعهُم، وكانت من أبرز المنصات المُطلقة مؤخرًا هي منصة اعتماد رواتب الموظفين لتسهيل الإجراءات المالية، لذا تابع معنا التفاصيل في المقال التالي.

شروط التسجيل في منصة اعتماد etimad

من أجل أن يتمكن الموظف التسجيل في منصة اعتماد رواتب الموظفين والاستعلام بشكل دوري عنهُ أو عن المُكافآت، لابُد من توافر بعض الشروط التي جاءت على الشاكلة التالية:

• تقديم كافة الأوراق المطلوبة.

• يشترط صحة المعلومات المُدخلة عبر الموقع.

• لابُد من وجود حساب بنكي.

• الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

خطوات التسجيل في منصة اعتمادetimad

ظهرت الكثير من الأخطاء من العاملين السعوديين عند استخدام المنصة لعدم إنشاء الحساب بالشكل المطلوب، وهذا ما سنوضحهُ فيما يلي:

1. الدخول على المنصة من هذا الرابط: etimad.sa

2. النقر على أيقونة “مستخدم جديد”.

3. ملء كافة البيانات المطلوبة.

4. ستصل رسالة عبر الموقع المدون لتأكيد التسجيل.

5. ثم يتم رفع المستندات المطلوبة.

6. يتم طباعة نموذج التفويض وتقديمُه للغرفة التجارية لتصديقُه.

7. رفع صورة من التفويض عبر الموقع لتفعيل الحساب.

البحث عن الرواتب في منصة اعتماد etimad

بعد استيفاء الشروط والتسجيل في المنصة يحتاج العامل إلى اِتباع بعض الخطوات للاستعلام عن الراتب أو المُكافآت، وهي:

1. أولًا الدخول على المنصة من هذا الرابط: etimad.sa

2. النقر على أيقونة ”تسجيل الدخول”.

3. ثم الضغط على أيقونة “اعتماد الأفراد”.

4. ملء البيانات المطلوبة.

5. ستنتقل المنصة إلى صفحة الاستعلام عن الرواتب.

6. النقر على “الموافقة على الشروط والأحكام”.

7. لرؤية الراتب يُضغط على أيقونة “عرض”.

طريقة تسديد الفواتير عبر منصة اعتماد etimad

يحتاج البعض إلى سداد الفواتير إلكترونيًا دون الذهاب إلى المصلحة الحكومية وقضاء الكثير من الوقت، لذا وبعد الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد يُمكن سداد كافة فواتير الشهرية عبر اِتباع الخطوات المُقبلة:

طريقة تفعيل بصمة الوجه في تطبيق الهوية الرقمية ؟ وكيف تم تحميل التطبيق

1. الدخول على المنصة عبر هذا الرابط: etimad.sa

2. يتم تسجيل الدخول ثم النقر على أيقونة “سداد الفواتير”.

3. إدخال رقم البطاقة البنكية وتدوين الرقم السري بشكل صحيح.

4. الضغط على أيقونة “سداد المدفوعات”.

5. عند ظهور طلب الدفع، يتم كتابة 141.

6. الضغط على “تأكيد”.

7. الموافقة على الأحكام، واِتباع المعلومات التالية.

8. الانتظار حتى نجاح عملية السداد.

خدمات منصة اعتماد

لم يتم إنشاء المنصة من أجل الاستعلام عن الراتب فحسب، بل هناك الكثير من الخدمات التي تُقدمها وزارة المالية عبر المنصة، وهي كالآتي:

• توفر للمواطنين بعض الخدمات المُرتبطة بالميزانية السنوية للمملكة.

• تمنح الحق للجهات الحكومية بإدارة كافة الإجراءات المُرتبطة بالعقود والتعهدات.

• توفر العديد من المعلومات دوريًا عن خدمات التقرير والمؤشرات.

• تُدير كافة الإجراءات حول المنافسات والمشتريات الحكومية.

• إتاحة إنهاء كافة الإجراءات الحكومية إلكترونيًا.

أهداف منصة اعتماد etimad

طريقة التواصل مع وزارة المالية السعودية اعتماد

يُمكن التواصل مع وزارة المالية في حال مواجهة العقبات بإحدى الوسائل التالية:

الرقم الموحد: 19990

الموقع الرسمي: https://etimad.sa/ContactUs/Create

تويتر: twitter.com/etimadsa/status

العنوان: تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، أبراج العليا، البرج “أ” الدور التاسع، الرياض.

للدخول إلى رابط منصة اعتماد اضغط هنـــــــــــــــــــــا