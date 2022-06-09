مهجة القدس: الأسير يسري المصري يدخل عامه الـ "20" في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد المريض يسري عطية محمد المصري (39 عامًا)، من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أنهى تسعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين والأخير في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 09/06/2003م بعد محاصرة منزله، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن عشرين عامًا؛ بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني، والتخطيط لاغتيال مسؤول الأمن في تجمع مستوطنات غوش قطيف.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير يسري المصري يعتبر من الحالات المرضية الصعبة في سجون الاحتلال الصهيوني، حيث يعاني من دوخة مستمرة في الرأس وهزال عام في الجسم، وانخفاض في وزنه، وهو بحاجة لإجراء الفحوصات الدورية كمريض سرطان الغدة الدرقية وعمل مسح ذري للغدد الليمفاوية، إلا أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال دائمًا ما تماطل في إجرائها.

جدير بالذكر أن الأسير المريض يسري المصري ولد بتاريخ 23/03/1983م، وهو أعزب، ويُعد أحد ضحايا سياسة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال الصهيوني؛ ويُصنف ضمن الحالات المرضية الصعبة في سجون الاحتلال؛ وقد استشهد شقيقه الشهيد القائد ياسر المصري قائد كتيبة دير البلح بلواء الوسطى في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ قبل أيام متأثرًا بجراح أصيب بها في عملية إغتيال جبانة خلال معركة سيف القدس البطولية في عام 2021م؛ ويقبع حاليًا الأسير يسري في سجن النقب الصحراوي.