أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 8 يونيو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الهب في جمهورية مصر العربية، والتي ارتفعت في تعاملات اليوم الخميس، فيما تسيطر حالة من الركود على البيع والشراء.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 8 يونيو 2022

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ليصل إلى 1111 جنيها (59.50 دولار)، مقابل 1106 جنيهات (59.29 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، ليصل إلى 833.60 جنيه (44.62 دولار)، مقابل 829.59 جنيه (44.47 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 648.35 جنيه (34.71 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 555.72 جنيه (29.75 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 416.79 جنيه (22.31 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 972.54 جنيه (52.06 دولار)، مقابل 967.86 جنيه (51.88 دولار)

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 34.566 ألف جنيه (1850 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7780 جنيها (416.48 دولار).