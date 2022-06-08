أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 8 يونيو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في الاردن، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال اليوم الخميس، وسط ترقب عالمي لبيانات اقتصادية مهمة من "المركزي الأمريكي".

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 8 يونيو 2022

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن ليصل إلى 42.18 دينار (59.50 دولار)، مقابل 42.07 دينار (59.34 دولار) في ختام تداولات أمس الثلاثاء.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن ليرتفع إلى 31.64 دينار (44.62 دولار)، مقابل 31.55 دينار (44.50 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.61 دينار (34.71 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 21.09 دينار (29.75 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأردن

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) ليصل إلى 36.91 دينار (52.06 دولار)، مقابل 36.81 دينار (51.92 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الأردن

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الأردن نحو 1312 دينارا (1850 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 295.28 دينار (416.48 دولار).