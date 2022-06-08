راصد جوي يتحدث عن حالة طقس فلسطين غداً الخميس

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022، حالة طقس فلسطين ليوم غد الخميس.

وقال الراصد العلامي، في تصريح صحفي نشره عبر صفحته الرسمية "فيس بوك": إن درجات الحرارة تشهد غداً ارتفاعاً ملموساً، ويكون الجو حاراً بشكل عام في أغلب المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار وأريحا.

وكان الراصد الجوي قصي حلايقة، قال إن فلسطين ستشهد طقساً حاراً إلى حار جدًا من يوم الخميس وحتى السبت.

وأشار حلايقة إلى أن هناك فرصة لزخات محلية من الأمطار يوم الاثنين المقبل في شمال البلاد وبعض المناطق الوسطى، نتيجة مرور كتلة هوائية معتدلة قادمة عبر البحر الأبيض المتوسط.