الاحتلال يطلق نيران رشاشته صوب أراضي المزارعين شرق خان يونس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع شرق محافظة خان يونس.

وذكرت المصادر المحلية، أن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق خان يونس فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة شرق المحافظة.

يشار إلى أن زوارق الاحتلال أطلقت في وقت سابق نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه الصيادين في بحري خان يونس ورفح جنوب القطاع، وأجبروا الصيادين على مغادرة البحر.