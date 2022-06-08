دعاء ختم القرآن الكريم في الحج- فضل ختم القرآن في الحج، موسم الحج بات على الأبواب، أيام قلائل تفصلنا عن انطلاق أول رحلات حج إلى بيت الله الحرام، لأداء مناسك الحج، الذي يعد أحد اركان الإسلام، لكن لمن استطاع إليه سبيلا، فالحاج يكفر عن ذنوبه، ويغفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر، إن أتم حجته بكل نية صافية، ابتغاء لمرضاة الله سبحانه وتعالى، ففي أيام الحج يستثمر الحجاج أوقاتهم في قراءة القرآن والأدعية وكل ما يمكن أن يقربهم من الله عز وجل، ويكسبهم الأجر والثواب.

ما دعاء ختم القرآن الكريم في الحج

ومع بقاء أيام قلائل لانطلاق رحلات الحج إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج، يبحث المسلمون عامة والحجاج بشكل خاص، عن، دعاء ختم القرآن الكريم في الحج- فضل ختم القرآن في الحج، وما دعاء ختم القرآن الكريم في الحج، كونهم يهتمون باستثمار كل أوقاتهم من أجل نيل أكبر قدر من الأجر والثواب، والتكفير عن الذنوب وكسب مرضاة الله سبحانه وتعالى، لهذا يحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية على البحث عن إجابة، ما دعاء ختم القرآن الكريم في الحج، حتى تنتشر الفائدة بين الحجاج جميعا، وينالون الأجر والثواب.

فضل ختم القرآن في الحج

لختم قراءة القرآن الكريم فضل وأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، كما إن ما يقرأ حرف من كتب الله فيكتب له حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، لهذا حرص معظم المسلمون على ختم قراءة القرآن الكريم مرة واحدة على الأقل في الشهر، حتى ينالوا أجره وثوابه، فكيف من يختم القرآن الكريم وهو في أداء مناسك الحق عند بيت الله عز وجل، وفي قلب أول المسجدين، فمن المؤكد أن الأجر والثواب يتضاعف أكثر بكثير من قراءة القرآن الكريم في الأماكن العامة.

دعاء ختم القرآن الكريم في الحج

ويحرص الحجاج على ختم القرآن الكريم أثناء أداء مناسك الحج، فهم يستثمرون أيامهم وساعاتهم ودقائقهم وحتى الثواني، من أجل كسب الأجر والثواب، والأعمال الصالحة، لهذا فهم حريصون على البحث عن دعاء ختم القرآن الكريم في الحج، حتى ينالوا أجر قراءته ودعائه، فهي فرصة عظيمة يغتنمها الحاج للتكفير عن ذنوبه، وابدالها بالحسنات ومضاعفتها أضعافا مضاعفة، وهنا نرفق لكم دعاء ختم القرآن في الحج (اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إمامًا وهدى ونورًا ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لي حجة يا رب العالمين).