زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، نيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة في بحر جنوب قطاع غزة.

ووفق المصادر المحلية،، فقد أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار والغاز وقنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوبا، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة.

الجدير بالذكر أن زوارق الاحتلال الحربية تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، تارة بالاعتقال والملاحقة وتارة بالاستهداف وإطلاق النار عليهم.