عضو الكنيست يجري محادثات مع الليكود للاستقالة من حكومة بينيت بمقابل..!؟

أجرى عضو الكنيست نير أورباخ محادثات مع الليكود في الأيام الأخيرة للاستقالة من ائتلاف حكومة بينيت مقابل حصوله على مكان ضمن قائمة الحزب للكنيست المقبل.

ووفق ما نقله موقع "واللا" العبري، فإن أحد الأطراف المشاركة في الوساطة بين الطرفين هو ألون دافيدي رئيس بلدية سديروت الذي تحدث مع أورباخ في الأيام الأخيرة بالإضافة إلى آخرين مقربين من أورباخ ضغطوا عليه منذ فترة طويلة للقيام بهذه الخطوة.

على صعيد متصل، ذكرت القناة 13 العبرية، أنه من المتوقع أن يخوض رئيس الأركان السابق غادي إيزنكوت المنافسة في الانتخابات إذا تم حل الكنيست.

وأضافت القناة العبرية، أن "العديد من قادة الأحزاب يتوددون إلى إيزنكوت، وفي الوقت الحالي، لكن الاتصالات الأكثر جدية هي مع يائير لابيد".