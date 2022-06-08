الاحتلال يرفض عرضاً أمريكياً لعقد قمة مع السلطة بحضور زعماء دول عربية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:23 م
08 يونيو 2022
الاحتلال يرفض عرضاً أمريكياً لعقد قمة مع السلطة بحضور زعماء دول عربية
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رفض الاحتلال "الإسرائيلي"، الأسبوع الماضي محاولة من إدارة الرئيس جو بايدن عقد قمة رفيعة المستوى مع السلطة الفلسطينية بمشاركة مصر والأردن أيضاً، وفق ما ورد عن وسائل اعلام عبرية.

وقال موقع "والا" العبرية، نقلا عن كبار المسؤولين "الإسرائيليين"، إن "الإدارة الأمريكية سترسل في الأيام المقبلة باربرا ليف أكبر دبلوماسية لشؤون الشرق الأوسط لزيارة (تل أبيب) ورام الله"، ومن المقرر أن تلتقي بمسؤولين فلسطينيين و(إسرائيليين)، بهدف طمأنة رئيس السلطة محمود عباس فيما يتعلق بالالتزام الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية وحل (الدولتين)"، وفق ما ورد عن الموقع العبري.

هذا وقرر البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، تأجيل زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي كانت مقررة في نهاية يونيو/ حزيران الجاري إلى الشرق الأوسط.

 

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