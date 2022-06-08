كيف تحمي نفسك من اشعة الشمس- أضرار أشعة الشمس الحارقة وكيف نعالج الحروق الناجمة عنها، بعد أن نشرت الأرصاد الجوية، والمختصين في مجال الطقس، عن أن الأراضي الفلسطينية ستشهد أجواء حارة جدا خلال الأيام القليلة المقبلة، وستستمر لأيام، ومع دخولنا بفترة الصيف، حذرت الأرصاد والجهات المختصة المواطنين جميعا بعدم التعرض لأشعة الشمس الحارقة لوقت طويلة، لأنه يُسبب الضرر الكبير للإنسان، وأحيانا يسبب حروقا كبيرة، أشبه بالحرق من النيران المشتعلة، ويحتاج المصاب بها إلى علاج لأيام كثيرة لترجع هيأته كما كانت.

كيف تحمي نفسك من اشعة الشمس

ويبحث المواطنون في جميع الأراضي الفلسطينية وفي كل البلاد الحارة عن كيف تحمي نفسك من اشعة الشمس- أضرار أشعة الشمس الحارقة وكيف نعالج الحروق الناجمة عنها، لأنها تضر بالإنسان بشكل مبالغ إذا ما تعرض لها لوقت طويل، كما تسبب للكثيرين الصداع الذي لا يحتمل، لهذا تحذر الأرصاد عقب كل نشرة أخبار عن الطقس الحار، من التعرض مباشرة لأشعة الشمس لاسيما أوقات الظهيرة، ونحن من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، سنرفق لكم الإجابة عن كيف تحمي نفسك من أشعة الشمس، وأضرار التعرض مباشرة للمش الحارقة.

أضرار التعرض لأشعة الشمس

وعلى الرغم من فوائد أشعة الشمس على جسم الإنسان، إلا أن التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس هو أصل الضرر، إذ تتمثل أبرز أضرار هذه الأشعة بقدرتها على التسبب للجسم بمشكلات كثيرة، أبرزها الحرق، والنمش والتجاعيد، ووغيرها من الأضرار التي تصيب الإنسان مباشرة، لهذا ومع تحذيرات الأرصاد يبحث الناس عن أضرار التعرض لأشعة الشمس

أضرار الشمس على الرأس- طرق الوقاية من أشعة الشمس

وعلى الناس الاستماع إلى تحذير الأرصاد الجوية، من خطر التعرض مباشرة لأشعة الشمس، لاسيما الأشخاص الين يعملون في المهن الشاقة التي تعرضهم مباشرة لأشعة الشمس، خاصة الذين يعملون ي مهنة الطوبار وتعبيد الشوارع وغيرها، فيجب عليهم الوقاية من أضرار أشعة الشمس باتباع إرشادات، أبرزها تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، والبحث عن أماكن الظل دائمًا، وارتداء قبعة ونظارة شمسية عند الخروج من المنزل، واستخدام الكريمات الواقية من أضرار أشعة الشمس.

التعرض للشمس وقت الظهيرة

وعلى الرغم من ضرر التعرض إلى أشعة الشمس مباشرة، إلا أن الأطباء يقولون إن التعرض لأشعة الشمس كل يوم بعد الظهيرة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع والجلوس لمدة عشرين دقيقة تحت الشمس، لأن هذه الفترة كافية لأخذ فيتامين د من الجسم، لكن على أن لا تطول مدة التعرض إلى الشمس لساعات حتى لا تلقى ضررا منه قد لا يحمد عقباه.