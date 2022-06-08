"إسرائيل" ترفض مقترحاً أمريكياً بعقد قمة مع السلطة الفلسطينية

قال موقع (أكسيوس) الأمريكي، عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب رفضت الأسبوع الماضي، اقتراحاً تقدمت به الادارة الأمريكية برئاسية جو بايدن، بعقد قمة مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف موقع "واللاه" العبري أن "إسرائيل رفضت اقتراحاً أمريكياً بعقد قمة مع السلطة الفلسطينية، وأوضحت للولايات المتحدة الأمريكية، أن مثل هذه القمة ستنتهي بأزمة توقعات ستؤدي لأعمال عنف".

يشار إلى أن عملية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني و"الاسرائيلي" قد توقفت منذ عدة أعوام، بسبب استمرار الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني من جانب، والاستمرار في سياسة الاقتطاع من اموال المقاصة من جانب اخر.

وبالرغم من ذلك، فقد عقدت خلال الأشهر الماضية، عدة لقاءات، كان أولها بين رئيس السلطة محمود عباس، ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس، وتلاها لقاء اخر بين حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ووزير الخارجية "الاسرائيلي" يائير لابيد.