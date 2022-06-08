10 طريق للتخلص من خمول الجسم بعد الإفطار، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن خمول الجسم بعد تناول الطعام خاصة بعد وجبة الافطار، كما لاحظنا زيادة البحث عبر محركات جوجل حول كيفية التخلص من خمول الجسم بعد الإفطار، ويكون هذا الشعور ناتج عن الامتناع عن تناول الطعام طوال النهار، ولكن نجد عدد كبير من المختصين يحذرون من هذا الأمر، لذلك سنقدم لكم في هذا المقال التفاصيل الكاملة عن 10 طريق للتخلص من خمول الجسم بعد الإفطار.

10 طريق للتخلص من خمول الجسم بعد الإفطار

بعد تناول وجبة الإفطار قليلًا ما نرى أن هناك شخص لا يشعر بالخمول أو النعاس، ويكون هذا ناتج عن بعض العادات الخاطئة التي نتبعها أثناء يومنا، ولكن هناك بعض النصائح التي عرضها أخصائيو التغذية من أجل التخلص من هذا الشعور، ومن أهم هذه النصائح ما يلي:

1- تقليل كمية السكريات في الوجبة

يمكنك تناول وجبة كبيرة وبصورة بطيئة ولكن أي كان حجم الوجبة توجد أنواع من الطعام على وجبة الإفطار والتي تؤدي إلى شعورك بالنعاس، ومن أشهرها الحلويات ذات كمية السكر العالية، وهذا ينتج عنه زيادة مستوى السكر بالدم.

ثم يقوم الجسم بإطلاق الأنسولين حتى يقاوم هذا الارتفاع المفاجئ، وزيادة كمية الأنسولين تتسبب في تحفيز إنتاج الميلاتونين وهذا الأمر يتسبب في الشعور بالنعاس، ويمكنك استبدالها بالفاكهة أو الحلويات قليلة السكر أو استخدام العسل عوضًا عن السكر.

2- النوم لعدد ساعات كافية

في حالة كنت تحصل على ساعات ما بين 7: 9 ساعات نوم طوال الليل ستكون أقل عرضة للإصابة بالخمول أو التعب عقب تناول وجبة الإفطار، وهذا لأن الجسم عند حصوله على عدد ساعات نوم أقل وتناول وجبة ثقيلة خلال الإفطار ستكون هناك صعوبة بالغة في قدرة السيطرة على شعور النعاس والتخلص من الخمول.

ففي حالة كنت تعاني من هذه المشكلة يجب عليك أن تفحص نمط نومك والتقليل من استخدام الشاشات الإلكترونية، والنوم في غرفة بعيدة عن الضوء والضوضاء، كما يجب عليك وضع روتين ثابت في كل يوم للذهاب إلى الفراش، مع عدم الذهاب في وقت مبكر للغاية.

3- البعد عن تناول الكافيين مباشرةً بعد الإفطار

من ضمن أفضل طرق كيفية التخلص من خمول الجسم بعد الإفطار هو البعد عن تناول الكافيين مباشرةً بعد الإفطار، سواء كان عن طريق الشاي أو القهوة أو المياه الغازية، فهي ليست إلا حلول مؤقتة للتخلص من الخمول.

ففي حالة كنت تشعر بالنعاس أو الخمول وعملت على تناول الشاي أو القهوة بعد الإفطار سيؤدي هذا إلى استنزاف المزيد من طاقتك، وتقدر على استبدال هذا الأمر بالمشروبات الخالية من الكافيين مثل الماء وهذا لأنها تحافظ على إبقاء جسمك رطب وتسمح للجهاز الهضمي العمل بصورة طبيعية وهضم الطعام بصورة أسرع.

4- تناول عدد وجبات أقل عوضًا عن وجبة كبيرة

يكون الجسم بحاجة إلى البروتين بصورة طبيعية أثناء الصيام وبعد الإفطار، حيث يمكنك ملء المعدة عن طريق تناول البروتين كل 4 ساعات، حتى إذا كنت تتناول وجبات متكاملة غنية بالخضراوات والأسماك والحبوب الكاملة فإن هذا لن يعوض المدة التي يظلها الجسم فيها دون طعام.

فعندما تتناول وجبة كبيرة أثناء الإفطار فهذا يتسبب في إحداث خلل في عمل الجهاز الهضمي خاصةً إذا كانت هذه الوجبة دسمة وتتكون من اللحوم الثقيلة والحلويات والسكريات فهذا يتسبب في معاناة الجسم من ضعف التركيز وعدم القدرة على هضم العناصر الغذائية المختلفة، بينما تناول الوجبات الصغيرة على مدار ساعات حتى يعمل الجهاز الهضمي بصورة أكثر كفاءة.

5- البعد عن المنتجات الحيوانية في وجبة الإفطار

البروتينات الحيوانية التي توجد بالحليب قادرة على سلب الطاقة من الجسم، وهذا لأنه يحتوي على البروتينات صعبة الهضم ولهذا تتحول الطاقة لتذهب إلى عملية الهضم، بالإضافة إلى كون التمثيل الغذائي العائد على البروتين الحيواني يتسبب في ترك بقايا حمضية في الجسم.

وتتسبب في جعل درجة حموضة الجسم قلوية، وبدلًا منه يمكن تناول الخضراوات والحبوب الكاملة التي تمنح الجسم الطاقة والفيتامينات التي يحتاجها.

6- تناول الوجبات الصحية

من أبرز طرق كيفية التخلص من خمول الجسم بعد الإفطار هي تناول الوجبات الصحية، حيث إن الخمول الناتج عن تناول هذه الوجبة يمكن أن تكون نوعية الطعام هي السبب به أو عدم تناول العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

حيث يمكن أن تكون الوجبة التي تتناولها تفتقر إلى بعض الفيتامينات أو المعادن اللازمة لمنح الجسم الطاقة المطلوبة، فعند تناولك وجبة غير صحية لا يحصل الجسم على احتياجاته وبالتالي يتسبب في الشعور بالتعب والخمول، ويكون الجهاز الهضمي بحاجة إلى وجبة غذائية صحية لحل هذه المشكلة.

7- البدء في الوجبات الخفيفة أولًا

هذه الخطوة تعتبر إحدى الخطوات الهامة والضرورية لتوفير الطاقة للجسم عقب تناول الإفطار، وهذا لأن البدء بتناول الأطعمة الثقيلة يتسبب في جعل الجهاز الهضمي يعاني من صعوبة في هضم الأطعمة، وهذا يؤدي إلى صعوبة في امتصاص الكميات الكافية من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة وعدم توفير كمية من أجل إتمام عملية الهضم.

8- البعد عن تناول الأطعمة الجاهزة

الأطعمة الجاهزة هي من ضمن الأكلات التي تمتلئ بالمواد الكيميائية والتي تعد سيئة لصحة الإنسان بسبب أن الجسم لا يقدر على تكسيرها ولا يعترف بالمكونات التي تدخل إليه.

9- تناول كمية أكبر من الفاكهة والخضراوات

عندما تطهي الأطعمة المختلفة فهذا يؤدي إلى نشاط إنزيمات الطعام ونتيجة لهذا يستخدمها الجسم في عملية الهضم، وهذا يؤدي لحاجته إلى عمل بصورة إضافية وبالتالي استنزاف الطاقة والشعور بالخمول، بينما تناول الفاكهة والخضراوات الطازجة سيجعل الهضم أكثر سهولة سبب كونها صحية وغنية بالعناصر الغذائية الهامة.

10- احرص على مضغ الطعام جيدًا

ذكرنا مسبقًا أن الإصابة بالحموضة بعد الإفطار هي من أشهر أسباب الشعور بالخمول، ويمكنك تجنبها بسهولة من خلال مضغ الطعام جيدًا، فلا تتوقف عن عملية المضغ على تكسير الطعام فقط بل اللعاب الناتج يحتوي على الإنزيمات الهضمية التي تتسبب في جعل وظيفة المعدة أسهل.