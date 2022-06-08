بالفيديو دب لص يسرق صندوقاً لإحدى العائلات في أمريكا

التقطت كاميرات المراقبة المثبتة داخل منزل في ولاية تينيسي الأمريكية، دبا وهو يسرق صندوقا من أمام المنزل.

وقال ناشر الفيديو إنهم كانوا في عطلة نهاية الأسبوع وكانت زوجته قد تسلمت شحنة من الوسائد الجديدة عبر متجر أمازون وتركت صناديق الشحنة أمام المنزل.

ظهر الدب اللص في كاميرات المنزل وهو يلتقط أحد الصناديق بكل هدوء وينصرف، وفيما بعد فتح الدب الصندوق ومزق الوسائد.

يشار إلى أن الدببة السوداء عادة ما تقوم بالبحث عن الطعام، حيث يتتبعوا رائحة الطعام من على بعد ميل واحد ولكن يبدو من خلال هذا الفيديو أن الدببة لديها فضول كذلك لما هو أكبر من الطعام.