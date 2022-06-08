أسباب مقتل جوهرة خنفيس من شفا عمرو بتفجير سيارتها.. من هي جوهرة خنفيس، أثار مقتل الناشطة جوهرة خنفيس من الداخل الفلسطيني المحتل ضجة كبيرة في الشارع الفلسطيني، لاسيما وأنها اغتيلت بتفجير سيارتها، بعدما وضع أحدهم عبوة ناسفة أدت إلى انفجار سيارتها ومقتلها على الفور، وفق ما أكدت جميع وسائل الاعلام، والشهود العيان والمصادر الطبية التي كشفت عن حالتها، اغتيال الناشطة الشبابية خنفيس جعل الجميع يبحث عبر محركات البحث عن من هي هذه الناشطة الشابة التي تم اغتيالها، ولماذا تم مقتلها بهذه الطريقة.

سبب اغتيال جوهرة خنفيس من شفا عمرو بتفجير سيارتها

وتتصدر محركات البحث في هذه الآونة عن أسباب مقتل جوهرة خنفيس من شفا عمرو بتفجير سيارتها.. من هي جوهرة خنفيس، كون عملية اغتيالها أثارت ضجة كبيرة في الشارع الفلسطيني، وأن اسمها لم يكن لامعا إلا بعدما أعلنت الجهات المختصة عن مقتلها بعبوة ناسفة وضعت في سيارتها، لهذا يبحثون عن سبب اغتيال جوهرة خنفيس من شفا عمرو بتفجير سيارتها، وسترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، الإجابة عن تساؤلاتكم خلال هذه المقالة.

من هي جوهرة خنفيس

وجوهرة خنفيس هي ناشطة شبابية في المنتدى النسائي الشفاعمري في الداخل الفلسطيني المحتل، كما إنها ابنة نائب رئيس بلدية شفاعمرو، فرج خنيفس، ووالدتها بديعة خنيفس تعمل في وحدة النهوض بمكانة المرأة في البلدية، وبعد عملية اغتيالها، باتت تعيش وتعيش عائلة جوهرة خنيفس حالة من الحزن ممزوجة بغضب شديد، لاسيما والدها الذين لم يصدقا الحدث حتى اللحظة.

أسباب اغتيال جوهرة خنفيس

وبعد اغتيالها مباشرة، بات الناس يبحثون عنها سيرتها الذاتية، وعن أسباب اغتيال جوهرة خنفيس، إذ لا تزال خلفية عملية الاغتيال غير معروفة لأي جهة كانت حتى الانتهاء من كتابة هذه المقالة، إلا أن هناك وفق الجهات التي تحقق في الملف، أكثر من اتجاه يتم التحقيق فيه، بينها خلفية عمل والدها نائبا لرئيس البلدية، إضافة إلا إنها من أشد المناهضين لارتفاع الجريمة في المجتمع العربي بالداخل المحتل.



