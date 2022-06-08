ألمانيا تتخذ "قرارا تاريخيا" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وأنظمة دفاع جوي

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن ألمانيا اتخذت "قرارا تاريخيا" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وستواصل ذلك في المستقبل.

وصرح شولتس، يوم الأربعاء، في اجتماع مع الصحفيين في برلين: "لقد قمنا بالكثير من عمليات التسليم، وسنقوم بعمليات تسليم أخرى، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة"، مشددا في الوقت نفسه على انه "من المهم تجنب المواجهة المباشرة بين الناتو وروسيا"، موضحا أن برلين "تعمل بالتنسيق مع الحلفاء."

ويواجه شولتس انتقادات بسبب تباطؤ ألمانيا في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. ورفض المستشار مرارا مثل هذه الانتقادات. ووفقا له، ساهمت المساعدة العسكرية لكييف، بما في ذلك من ألمانيا، في القدرة الدفاعية للبلاد.

وأعلن شولتس، الأسبوع الماضي، عن نية ألمانيا إرسال أنظمة الدفاع الجوي IRIS-T إلى أوكرانيا. وأشار شولتس أيضا إلى أنه بالاتفاق مع هولندا، ستزود برلين سلطات كييف بـ 12 مدفع هاوتزر PzH 2000، ويجري حاليا تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدامها. وفي 18 مايو، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنه جزء من ما يسمى التبادل الدائري، ستزود التشيك كييف بـ 15 دبابة "ليوبارد 2 أ 4"، من أجل تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا. وتم الاتفاق على مخطط مماثل مع اليونان.