طريقة تقديم طلب إصدار تأشيرة عمالة منزلية إلكترونيًا 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن كيفية تقديم طريقة تقديم طلب إصدار تأشيرة عمالة منزلية إلكترونيًا، إلى جانب الشروط اللازمة لتقديم طلب اصدار تأشيرة، حيث أتاحت وزارة العمل والتنمية بالمملكة العربية السعودية إمكانية استقدام عمالة منزلية لتوفير سُبل الراحة، ولكن كان يُلاقي الكثير العناء والمشقة عند التقديم للحصول على الفيزا، ذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم هذا المقال بعد أن لاحظ زيادة البحث والاستفسار عبر محركات البحث جوجل عن طريقة تقديم طلب إصدار تأشيرة عمالة منزلية إلكترونيًا 2022.

طريقة تقديم طلب إصدار تأشيرة عمالة منزلية إلكترونيًا 2022

إن العديد من الأشخاص خاصةً النساء يتعرضن إلى أزمات ومشاكل كبيرة ولا يستطيعون تقديم الرعاية والاهتمام للمنزل، أو من هو مريض ويحتاج إلى رعاية، لعدة أسباب مُختلفة فُتح الباب أمام استقبال عمالة منزلية من الدول النامية خاضعة لشروط تحمي حقوقها.

الأمر لاقى إقبالًا كبيرًا خاصةً من الرجال كونهم الأقل فهمًا وإدراكًا في هذه الأمور، من أجل العناية بالأطفال والمنزل يُمكن استقدام عمالة، ولتقديم طلب إصدار تأشيرة عمالة منزلية إلكترونيًا يجب اِتباع الخطوات المُقبلة:

1. الولوج إلى منصة مساند عبر هذا الرابط: /musaned.com.sa

2. يتم تعبئة البيانات بشكل صحيح، وهي: تأكيد دفع رسوم التأشيرة، دليل القدرة المالية على استقدام العمالة، إدخال الوظيفة الشاغرة، هل لديك تأمين اجتماعي أم لا.

3. النقر على تبويب “التالي”.

4. هُنا يتم تدوين المعلومات المطلوبة عن العمالة، وهي: “الجنسية، موقع الدخول”.

5. الضغط على “التالي”.

6. تقديم نسخة عن تعريف الراتب الشهري، والحساب البنكي.

7. ثم رفع كافة المستندات المطلوبة، على أن تكون ذات جودة عالية.

8. الضغط على أيقونة “التالي”.

9. التأكيد على صحة المعلومات المدونة.

10. النقر على “إرسال”.

11. الانتظار حتى وصول رسالة تتضمن موافقة أو رفض الطلب.

طريقة تقديم طلب إصدار تأشيرة عمالة منزلية إلكترونيًا 2022

كيفية التسجيل في مساند

الكثير من السعوديين لا يمتلكون حسابًا على مُساند كونه الأقل اهتمامًا وتوفيرًا للخدمات، ولكن بالأخص الراغبين في تقديم طلب إصدار تأشيرة عمالة منزلية إلكترونيًا، يُنشئ الحساب باِتباع الخطوات المُقبلة:

1. الدخول إلى الموقع من ثم تحديد الجنسية سعودي أم وافد.

2. ملء البيانات المطلوبة، وهي: “الرقم القومي، الاسم الأول، كتابة تاريخ الميلاد”.

3. الموافقة على الشروط والأحكام.

طريقة تقديم طلب إصدار تأشيرة عمالة منزلية إلكترونيًا 2022

الفئات المسموح لها باستقدام العمالة المنزلية

لم تسمع وزارة التنمية لكافة الفئات باستقدام عمالة حفاظًا على حقوق العمالة خوفًا من التعدي عليها، وكانت تلك الفئات كما يلي:

• الأرملة سواء كان لديها أبناء أم لا.

• المرأة السعودية المُطلقة، أو الأرملة.

• المرأة الوافدة في المملكة.

• الرجل الغير سعودي.

• الأعزب، والعزباء.

طريقة تقديم طلب إصدار تأشيرة عمالة منزلية إلكترونيًا 2022

شروط إصدار تأشيرة عمالة منزلية

هناك بعض الشروط الواجب استيفائها قبل تقديم طلب إصدار تأشيرة عمالة منزلية إلكترونيًا لضمان الحصول على موافقة طلبك، وبالإضافة إلى الفئات المحددة فقد جاءت الشروط الباقية على النحو التالي:

• سداد المُخالفات السابقة على المُتقدم بالطلب.

• الحد الأدنى الراتب الشهري للمتقدم 5000 ريال.

• إنشاء حساب على منصة أبشر.

• سداد رسوم تأشيرة العمل.

• الحد الأدنى للحساب البنكي الحالي هو 35 ريال.

• يجب عدم الإسراع والتأكد من جاهزية العمالة الوافدة.

طريقة تقديم طلب إصدار تأشيرة عمالة منزلية إلكترونيًا 2022

رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية

وضعت الوزارة بعض الرسوم التمهيدية عند تقديم الطلب واجب سدادها والتي تُقدر بـ 2000 ريال، وسدادها يتم باِتباع ما يلي:

1. الذهاب إلى التطبيق المصرفي المتوفر على أبشر، أو أقرب صراف آلي.

2. النقر على “المدفوعات”، ثم “المدفوعات الحكومية”.

3. الضغط على خيار “التوظيف”، واختيار “تأشيرة عمالة منزلية”.

4. يتم تدوين الرقم القومي، وكتابة عدد التأشيرات المطلوبة.

طريقة تقديم طلب إصدار تأشيرة عمالة منزلية إلكترونيًا 2022

كيفية مُتابعة طلب تأشيرة العمالة المنزلية

يُمكن للمواطن منذُ الموافقة على الطلب مُتابعتُه حتى وصول العمالة إلى المملكة تحديًا المدينة المُقيم بها، وذلك من خلال اِتباع السطور التالية:

1. الولوج إلى موقع مساند من هذا الرابط: musaned.com.sa

2. النقر على “متابعة الطلبات”.

3. سوف يُرسل جميع المعلومات حول الطلب عن العميل والعمالة.

طريقة تقديم طلب إصدار تأشيرة عمالة منزلية إلكترونيًا 2022

كيفية إلغاء طلب تأشيرة العمالة المنزلية

يتعرض البعض إلى فقد الوظيفة أو العديد من الأزمات الحياتية الأخرى بعد تقديم الطلب والتي تُجبرهُ على إلغاء الطلب، وذلك يتم باِتباع الخطوات المُقبلة:

1. الدخول على موقع مساند.

2. من أيقونة حسابي، يتم النقر على خيار “التأشيرات المُصدرة”.

3. ستظهر مجموعة الطلبات الموافقة.

4. الضغط على التأشيرة المُراد إلغائها أيقونة “إلغاء التأشيرة”.

5. خلال 14 يوم يتم إلغاء الطلب.

طريقة تقديم طلب إصدار تأشيرة عمالة منزلية إلكترونيًا 2022

كيفية التواصل مع وزارة العمل والتنمية في السعودية

خصصت الوزارة وسيلتين للتواصل في حال الاستفسار، أو تعرُض العمالة إلى الإساءة أو التعدي أو أي من أشكال العنف، وهي:

الرقم الساخن: 15330

البريد الإلكتروني: [email protected]