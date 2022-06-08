فضل صلاة الضحى في استجابة الدعاء.. أوقات ومواعيد صلاة الضحى، هناك صلوات فرض، قد فرضها الله سبحانه وتعالى على كل الناس أجمعين، من يؤديها فهو يؤدي فرضاً وركنا من أركان الإسلام، ومن يتخلف عنها فقد ينال جزاءه النار خالدا فيها، وهو وعد من الله سبحانه وتعالى، إن هناك صلوات نوافل، يؤجر من يؤديها ولا يؤثم من يتركها، ك صلاة التراويح والضحى وقيام الليل، وغيرها من الصلوات غير الخمس المفروضة على الناس جميعا.

فضل صلاة الضحى في استجابة الدعاء

الناس يبحثون عبر محركات البحث المختلفة عن فضل صلاة الضحى في استجابة الدعاء.. أوقات ومواعيد صلاة الضحى، فهي من الصلوات التي يؤجر عليها كل من يؤديها، وهي سبب من أسباب الرزق الذي يُكسبه الله سبحانه وتعالى لكل من يؤديها، لأن من يؤدي تلك الصلوات، يستجيب الله لدعائه، ويرزقه من حيث لا يحتسب، لهذا نرفق لكم نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، فضل صلاة الضحى في استجابة الدعاء، ومواقيت صلاة الضحى بالضبط، حتى يستفيد كل من يقرأ هذه المقالة.

أوقات ومواعيد صلاة الضحى

وتعتبر صلاة الضحى إحدى الوصايا التي حث على إدائها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأكد على صحابته ضرورة اغتنام صلاة الضحى، للفوز بفضلها وأجرها وثوابها العظيم، إذ إن صلاة الضحى وفضلها هي من النّوافل التي حرص رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- على المداومة عليها، بل وحثّ عليها الصّحابة –رضوان الله تعالى عنهم، لهذا يهتم المسلمون بالبحث عن أوقات ومواعيد صلاة الضحى، حتى يؤدوها احياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون وقت صلاة الضحى يكون ارتفاع الشّمس وشدّة حرّها، إذ قَال الطَّحَاوِيُّ: "وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ إِذَا مَضَى رُبُعُ النَّهَارِ".

كلام عن فضل صلاة الضحى

ولصلاة الضحى فضل عظيم على كل من يؤديها ابتغاء لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وإحياء لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل اقاطع على أجرها وثوابها العظيم، ما رُوي عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قوله: "أوصاني خليلي بثلاثٍ: بِصيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ ، وألا أنامُ إلَّا علَى وِترٍ، وسُبحةِ الضُّحَى في السَّفرِ والحضَرِ"، وقد جاء في الصّحيح من قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "يُصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضّحى".