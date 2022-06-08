هل البيض يرفع مستوى الكوليسترول الضار بالدم؟

حسمت دراسة علمية حديثة الجدل المثار حول إذا ما كان تناول البيض يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

ونفت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة بكين الصينية، أن يكون تناول البيض سبباً في ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار.

وذكرت الدراسة أن تناول بيضة واحدة كل يوم من شأنه أن يوفر حماية ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، بحسب موقع "كونسلتو".

وخلصت الدراسة لهذه النتيجة، عبر إجراء استبيان لنحو 5 آلاف شخص، تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاما.

وتضمن الاستبيان المتعلق بالنظام الغذائي لهؤلاء الأشخاص خلال آخر 12 شهرا، أسئلة حول عدد مرات تناول مجموعة من الأطعمة، كالبيض والأزر والقمح واللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان.

وعند إجراء فحص لدماء المشاركين، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون من 4 إلى 7 بيضات أسبوعيا لديهم مستويات عالية من بروتين APOA1، وهو جزء رئيسي في الكوليسترول الجيد HDL.