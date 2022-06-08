الجزائر تعلق معاهدة الصداقة مع إسبانيا بعد دعمها لمغربية الصحراء

قررت الجزائر اليوم الأربعاء، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا.

وكانت الجزائر أبرمت هذه المعاهدة في 8 أكتوبر 2002 بين الجزائر والمملكة الإسبانية.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز جدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي المغربي باعتبارها “حلا أساسيا ووحيدا لنزاع الصحراء”، مؤكدا الاحترام التام للوحدة الترابية للمغرب.

وتوقف رئيس الحكومة الإسباني خلال حلوله بجلسة الكونغرس، صباح اليوم الأربعاء، عند التغيير التاريخي في الموقف الإسباني بشأن الصحراء، بعد شهرين تقريبا من إعلان الحكومة ذلك.

وقال المسؤول الإسباني إن “هذا المنعطف يعني أن إسبانيا تعتبر مقترح الحكم الذاتي أكثر الأسس جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع”.