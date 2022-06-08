"الكنيست" يُصادق على الحد الأدنى للأجور.. هل ينطبق على العمال الفلسطينيين؟

صادقت ما تسمى بالهيئة العامة للكنيست "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 شيكل للساعة الواحدة.

وشهدت عملية التصويت خلافا بين أعضاء "الكنيست"، إذ إن بعضهم رفض ضد القرار الذي صدر عن "ائتلاف" بينت.

وفي التفاصيل، فقد صوّت لصالح القانون الذي بادرت إليه القائمة المشتركة 23 عضو كنيست، فيما عارضه 4 أعضاء من كتل الائتلاف؛ علما بأن أعضاء كنيست عن حزبي "ميرتس" و"العمل" تغيّبوا عن التصويت خلافا لتعليمات وزير القضاء، غدعون ساعر، الذي كان قد شدد على ضرورة التصويت وفقا لقرار الائتلاف.

بدورها أعلنت القائمة الموحدة، في بيان صدر عنها، أنها "ستصوت إلى جانب اقتراح القانون الذي تقدمت به القائمة المشتركة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 شيكل للساعة"، إذ تغيّب رئيس القائمة، منصور عباس، عن التصويت في الهيئة العامة للكنيست.

هذا ومن المتوقع أن ينطبق هذا القرار على العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 48.