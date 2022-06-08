الجهاد الإسلامي تدين اعتداء أجهزة السلطة على طلبة جامعة النجاح

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، مساء اليوم الأربعاء، بشدة الاعتداء الذي تعرض له الطلبة في جامعة النجاح الوطنية في نابلس على يد عناصر الاجهزة الأمنية، ظهر اليوم.

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها في الضفة طارق عز الدين في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية :" ندين بشدة الاعتداء الذي تعرض له الطلبة في جامعة النجاح الوطنية في نابلس على يد عناصر الاجهزة الامنية، التي اعتدت بوحشية على الطلبة والطالبات، داخل الحرم الجامعي".

وأضاف :" إننا نرفض بشدة سياسات القمع والعربدة التي تمارسها الأجهزة الأمنية وملاحقتها لكل صوت حر ومقاوم".

وطالب عز الدين السلطة وأجهزتها الأمنية بوقف كل أشكال التعدي على الحريات العامة .

واعتدت أجهزة السلطة في رام الله، ظهر اليوم الأربعاء، على الطواقم الصحفية ومنعتها من تصوير اعتصام الكتلة الإسلامية أمام جامعة النجاح بمدينة نابلس.

كما اعتدت عناصر من أجهزة السلطة على أحد الصحفيين، وقاموا بتحطيم كاميرته الخاصة، ومنعت الطواقم الصحفية من تصوير اعتصام الكتلة الإسلامية.