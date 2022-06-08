طريقة عمل الحلبة الفلسطينية بالطحين وبزيت الزيتون واليانسون ، ويبحث مئات الالاف من المواطنين في جميع الأراضي الفلسطينية عبر محركات جوجل الشهير عن اعداد خطوات عمل الحلبة الفلسطينية من أجل تطبيقها عمليا في مطبخ البيت إذ تمتاز حلوى الحلبة بنكتها الخاصة اللذيذة ورائحتها الجميلة والنافذة كما يمكن لجميع الاشخاص تناولها دون التسبب بأي اعراض صحية خاصة على كبار السن وهي تعد وجبة مشهورة في كل بيت فلسطيني ويمكن اعدادها بأي وقت طوال العام إلا أنها تكثر في فصل الشتاء البارد ، وعن التفاصيل الكاملة فهي على النحو التالي :

مكونات حلوى الحلبة الفلسطينية

وفي هذه المقالة وضعنا لكم ابرز مقادير الحلبة الفلسطينية، وهي على النحو التالي :

نصف كوب دقيق

1 ملعقة طعام خميرة

3 ملاعق طعام حلبة محمصة دون زيادة أو نقصان

1 ملعقة طعام سكر

2 كوب سميد ناعم

ريع كوب زيت الذرة

رشة ملح

شيرة ( قطر )

وبعد الانتهاء من تحضير مكونات (مقادير) الحلبة، تأتي مرحلة خطوات العمل التي ارفقناها لكم في الأسفل.

طريقة عمل الحلبة الفلسطينية بالطحين وبزيت الزيتون واليانسون

طريقة عمل الحلبة الفلسطينية

اولاً: اضف حبوب الحلبة إلى الماء وتركها تغلي ثم نصف ماء الحلبة لنستخدمه للعجين

في وعاء آخر، وبعدها نضع جميع مكونات العجين و نصف كمية حبوب الحلبة و نعجن جيداً مع اضافة ماء الحلبة بالتدريج لنحصل على عجينة متماسكة.

ثانيًا: قم بتحمية الفرن و ندهن صينية الفرن بالطحينة كي لا تلتصق العجينة و نفردها بسماكة 1 سم و نزينها باللوز او الفول السوداني و نقطعها الى مثلثات و نتركها ترتاح قليلاً .

ربعًا: وفي آخر خطوة قم بإدخال صينة الحلبة إلى الفرن لمدة تستغرق 45 دقيقة على درجة 200 فهرنهايت، حتى تصبح ذهبية اللون، وبعدها اخرج الصينية من الفرن ثم اوضع عليها الشيرة (القطر).

وننوه إلى أنه يمكن إضافة مكسرات على الحلبة، حسب رغبة الصانع.

طريقة عمل قطر الحلبة

وللحصول على القطر الذي يوضع على الحلبة بعد الانتهاء من عملها، إليك ابرز طرق عملها:

أولاً: سكر – كوبان

ثانيًا: ماء – كوب

ثالثًا: ماء زهر - ملعقة كبيرة

رابعًا: عصير ليمون حامض - ملعقة كبيرة

ونضع تلك المكونات (السكر والماء) في قدر على نار متوسطة، وعند الغلي قم برفع القدر، وأضف عصير الليمون الحامض ثم ماء الزهر، وبعدها اترك القطر جانباً حتى يبرد.

وبهذا قد تكون حصلت على مكونات وخطوات عمل الحلبة الفلسطينية إلى جانب تحضير القطر، ونتمنى ان تتمتع في تناول الحلوى.