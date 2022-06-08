رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد مودريتش

أعلن ريال مدريد، رسميا، اليوم الأربعاء، تجديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد، بنهاية الشهر الجاري، قبل تمديده حتى صيف 2023.

وأصدر ريال مدريد بيانا مقتضبا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "اتفق ريال مدريد ولوكا مودريتش على تمديد عقد اللاعب، ليظل مرتبطا بالنادي حتى 30 يونيو/ حزيران 2023".



وانضم مودريتش (36 عاما) لريال مدريد، في صيف 2012، قادما من توتنهام، ومنذ ذلك الحين ساهم في تحقيق كل البطولات الممكنة، وبات أحد أساطير الميرنجي.



ونال الدولي الكرواتي جائزة الكرة الذهبية، في عام 2018، بعدما قاد بلاده للوصول لنهائي مونديال روسيا، فضلا عن التتويج حينها مع الريال بلقب دوري الأبطال.