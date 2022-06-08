ابرز قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة التي وافقت عليها خلال جلستها الأسبوعية

أعلنت لجنة العمل الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، عن أبرز القرارات الجديدة التي وافقت عليهاخلال جلستها الأسبوعية اليوم.

إعفاء بنسبة 50% من رسوم الترخيص المتراكمة والجديدة لجميع المنشآت السياحية عن الأعوام (2018 حتى 2022)، مع ترحيل رسوم المنشآت السياحية التي التزمت بالدفع خلال تلك الفترة إلى الأعوام القادمة (2023، 2024).

تخصيص مبلغ مالي لتطوير قاعة وزارة شؤون الأسرى والمحررين.

إقرار نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية.

منح تسهيلات للمعاملات الخاصة بمربي الدواجن، لتعزيز جهود توفير كميات الدواجن بحسب احتياجات قطاع غزة.

اعتماد مشروع الحد من التسول في قطاع غزة، ضمن عمل لجنة تعزيز السلوك القيمي، وإقرار الموازنة الخاصة للتنفيذ.

تكليف وزارتي التربية والتعليم والصحة بتنسيب لائحة خاصة بتخفيض رسوم اشتراك التأمين الصحي للعاملين في مؤسسات التعليم العالي.

الموافقة على ابتعاث عدد من كوادر وزارة الصحة للتدريب في مجالات طبية مختلفة لتطوير كفائتهم.

اعتماد توصيات اللجنة الخاصة بتطوير المنظومة الصحية، واستقطاب وتوطين التخصصات الطبية النادرة.

إحالة مشروع تعديل القانون المعدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م إلى المجلس التشريعي حسب الأصول.

إقرار اللائحة المقدمة من وزارة الداخلية والأمن الوطني، حول تنظيم مدد العلاج ومنح الإجازة المرضية لقوى الأمن الفلسطينية.

تشكيل لجنة لإعداد مشروع وثيقة الإطار الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي في فلسطين.