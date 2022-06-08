"الجهاد" تدعو لحضور أحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد جميل العموري في جنين

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، الجماهير الفلسطينية لحضور أحياء الذكرى السنوية الأولى على استشهاد القائد جميل العموري، يوم الجمعة المقبل في مركز الشباب الاجتماعي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

إليك نص دعوة حركة "الجهاد الاسلامي":

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾

يا آيها الدنيا أفيقي واشهدي باننا بغير الأبطال لا نقتدي تدعوكم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين لحضور أحياء الذكرى السنوية الاولى على استشهاد القائد جميل العموري الذي روى تراب هذا الوطن الطاهر بدمائه الزكية وذلك يوم الجمعة الموافق 10/6/2022 بعد صلاة المغرب ان شاء الله في مركز الشباب الاجتماعي مخيم جنين حضوركم دعماً لقضيتنا حضوركم دعماً لمخيمنا القابض على الجمر المجد للشهداء والحرية الاسرى والشفاء العاجل لجرحانا