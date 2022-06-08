إصابات كورونا في "إسرائيل" خلال 24 ساعة

أعلنت "وزارة الصحة الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء، تسجيل 4,585 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 22,501 فخصًا مخبريًا.

وتشهد الأيام الأخيرة ارتفاعًا في معدل الإصابات من جديد في أوساط "الإسرائيليين"، حتى أن وزير الصحة نيتسان هورويتز قد أصيب بالفيروس، إلى جانب عضو الكنيست جلعاد كاريب.

ومن بين المصابين، توصف 89 إصابة بالخطيرة، منهم 18 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ انتشار الكورونا إلى 10867.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم، جلسة خاصة مع كبار المسؤولين في وزارة الصحة لبحث تداعيات هذا الارتفاع في الإصابات، وسط مخاوف من دخول موجة خامسة.

وعقب الاجتماع أكد بينيت أنه لن يتم تغيير السياسة المتبعة في التعامل مع الفيروس وتداعياته، ولكن سيتم العمل على تحصين كبار السن.