"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الخميس

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (9 يونيو).

وقالت الوزارة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن أولوية السفر ستكون للأسماء المدرجة في كشوفات الحافلتان: الثامنة والتاسعة من كشف المسافرين رقم (2022/24)، بالإضافة لكشوفات الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/22)، داعية المدرجة أسماؤهم التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر و ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كشف المسافرين هنـــــــــــــا

كشف الجوازات المصرية هنــــــــــــــــــا