لافروف: روسيا مستعدة لحماية السفن المحملة بالحبوب والمبحرة من موانئ أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لحماية السفن المحملة بالحبوب والمبحرة من موانئ أوكرانيا.

وقال لافروف: إن "كييف هي من تضع العراقيل برفضها حل مشكلة الألغام في البحر الأسود"، مشيراً إلى أن روسيا مهتمة بالجهود الأممية في هذا الصعيد.

من جهته، أوضح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن الازمة الغذائية في العالم حقيقة، لكنها ليست مرتبطة فقد بتصدير الحبوب من أوكرانيا وبتصدير الحبوب والأسمدة من روسيا.

وذكر أوغلوا، أن روسيا وأوكرانيا صاحبتا ثلث الإنتاج العالمي من الحبوب.

وفي 24 فبراير 2022، أعلنت روسيا حربها ضد كييف ووضع شروط عدة لإنهاء الحرب ابرزها تحييد أوكرانيا والحفاظ على عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا.